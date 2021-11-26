«Звёзд Дальнего Востока» определят в декабре

На премию претендуют более 200 компаний, инвесторов и общественных деятелей
Завершился приём заявок на премию «Звезда Дальнего Востока». Всего в этом году в оргкомитет поступило более 200 заявок от претендентов из 11 регионов ДФО. В 2019 году общее количество участников составило более 100. В 2020 году премия не проводилась из-за пандемии коронавируса.
Старт заявочной компании был дан на шестом Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке. Всего в конкурсе 10 номинаций: «Лучший гектар», «Лучший работодатель», «Открытость», «Молодые львы», «Управленец», «Технологические новации», «Бизнес действие», «Иностранный инвестор», «Развитие территории» и «Стратегическое развитие». Также в этом году впервые будет уделено отдельное внимание поощрению блогеров, продвигающих туристическую и инвестиционную привлекательность Дальнего Востока.
Самой популярной стала номинация «Развитие территории», для участия в ней заявки подали 35 компаний Дальнего Востока, реализующих проекты во всех 11 регионах ДФО. Второй по популярности стала номинация «Лучший гектар», на участие в которой подано 29 заявок. В этой категории соревнуются участники программы «Дальневосточный гектар». Они рассказывают о своих проектах, которые им удалось реализовать на земле, полученной в рамках этой программы. На третьем месте по количеству участников номинация «Бизнес-действие» – подана 21 заявка. В ней отмечаются компании, создавшие социально значимые и востребованные проекты в сфере малого и среднего бизнеса.
Самыми активными участниками премии стали претенденты из Приморья, Хабаровского края, а также из Якутии, Забайкалья и Камчатки.
В ближайшее время конкурсная комиссия определит финалистов в каждой из номинаций, которые будут приглашены в Москву. Торжественная церемония награждения состоится в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве» в декабре этого года. О дате церемонии будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Звёзд Дальнего Востока» определят в декабре
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его соотечественница стала обладательницей бронзовой награды
Помимо жителей Бурятии, участие примут представители Якутии, Татарстана и Монголии
В этот день присягу гражданина приняли 16-летние юноши и девушки
Сборная республики выиграла индивидуальное «золото» и командное «серебро»
Юбилей отпраздновала Цырен-Ханда Мункуева
Также спортсмены региона успешно выступили на европейском первенстве юниоров
Съёмки с участием Гертруды Сагдеевой прошли в Афинах
Движение будет прекращено вечером в пятницу
В Тарбагатае жюри пробует на вкус деревенское сало. Самое вкусное станет победителем
В фестивале приняли участие 18 семей
Об истории семьи, где шесть детей остались сиротами после гибели родителей в ДТП, рассказали на федеральном телеканале
Под отключение света попадают отдалённые микрорайоны, СНТ и предприятия города
Из больницы выписали второго пациента с трансплантированной почкой
Награждение состоялась в отделе полиции
Тонкая шутка управляющей компании или креативного жильца взбудоражила собственников квартир