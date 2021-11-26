«Звёзд Дальнего Востока» определят в декабре

На премию претендуют более 200 компаний, инвесторов и общественных деятелей



Завершился приём заявок на премию «Звезда Дальнего Востока». Всего в этом году в оргкомитет поступило более 200 заявок от претендентов из 11 регионов ДФО. В 2019 году общее количество участников составило более 100. В 2020 году премия не проводилась из-за пандемии коронавируса.



Старт заявочной компании был дан на шестом Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке. Всего в конкурсе 10 номинаций: «Лучший гектар», «Лучший работодатель», «Открытость», «Молодые львы», «Управленец», «Технологические новации», «Бизнес действие», «Иностранный инвестор», «Развитие территории» и «Стратегическое развитие». Также в этом году впервые будет уделено отдельное внимание поощрению блогеров, продвигающих туристическую и инвестиционную привлекательность Дальнего Востока.



Самой популярной стала номинация «Развитие территории», для участия в ней заявки подали 35 компаний Дальнего Востока, реализующих проекты во всех 11 регионах ДФО. Второй по популярности стала номинация «Лучший гектар», на участие в которой подано 29 заявок. В этой категории соревнуются участники программы «Дальневосточный гектар». Они рассказывают о своих проектах, которые им удалось реализовать на земле, полученной в рамках этой программы. На третьем месте по количеству участников номинация «Бизнес-действие» – подана 21 заявка. В ней отмечаются компании, создавшие социально значимые и востребованные проекты в сфере малого и среднего бизнеса.



Самыми активными участниками премии стали претенденты из Приморья, Хабаровского края, а также из Якутии, Забайкалья и Камчатки.



В ближайшее время конкурсная комиссия определит финалистов в каждой из номинаций, которые будут приглашены в Москву. Торжественная церемония награждения состоится в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве» в декабре этого года. О дате церемонии будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.



