Министру здравоохранения республики было внесено прокурорское представление
В Бурятии прокурорские проверки выявили нарушения прав граждан на получение лекарств.
Факты непредоставления пациентам лекарств и медицинских изделий в полном объёме установлены в Железнодорожном районе Улан-Удэ, Баунтовском, Муйском, Селенгинском, Тарбагатайском районах.
Несвоевременно обеспечивались лекарствами и медицинскими изделиями люди, живущие в Джидинском, Кабанском, Курумканском, Тарбагатайском и Тункинском районах.
По представлению прокуратуры республики, внесённому министру здравоохранения республики, 28 пациентов из льготной категории, страдающие бронхиальной астмой, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, обеспечили лекарствами и медицинскими изделиями.
Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии больных не обеспечивали лекарствами
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