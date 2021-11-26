В Бурятии больных не обеспечивали лекарствами

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Министру здравоохранения республики было внесено прокурорское представление



В Бурятии прокурорские проверки выявили нарушения прав граждан на получение лекарств.



Факты непредоставления пациентам лекарств и медицинских изделий в полном объёме установлены в Железнодорожном районе Улан-Удэ, Баунтовском, Муйском, Селенгинском, Тарбагатайском районах.



Несвоевременно обеспечивались лекарствами и медицинскими изделиями люди, живущие в Джидинском, Кабанском, Курумканском, Тарбагатайском и Тункинском районах.



По представлению прокуратуры республики, внесённому министру здравоохранения республики, 28 пациентов из льготной категории, страдающие бронхиальной астмой, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, обеспечили лекарствами и медицинскими изделиями.



Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

