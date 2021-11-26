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В Бурятии больных не обеспечивали лекарствами

В Бурятии больных не обеспечивали лекарствами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Министру здравоохранения республики было внесено прокурорское представление

В Бурятии прокурорские проверки выявили нарушения прав граждан на получение лекарств.

Факты непредоставления пациентам лекарств и медицинских изделий в полном объёме установлены в Железнодорожном районе Улан-Удэ, Баунтовском, Муйском, Селенгинском, Тарбагатайском районах.

Несвоевременно обеспечивались лекарствами и медицинскими изделиями люди, живущие в Джидинском, Кабанском, Курумканском, Тарбагатайском и Тункинском районах.

По представлению прокуратуры республики, внесённому министру здравоохранения республики, 28 пациентов из льготной категории, страдающие бронхиальной астмой, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, обеспечили лекарствами и медицинскими изделиями.

Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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