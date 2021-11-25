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В дацан опоздал: Блогер-велосипедист посетил Бурятию

В дацан опоздал: Блогер-велосипедист посетил Бурятию
Общество,  Фото:@povelikin_vlad
Путешественника, который едет почти через страну на велосипеде, Бурятия впечатлила

Блогер-путешественник Владислав Повеликин едет на велосипеде из Нижнего Новгорода во Владивосток. Молодой человек не останавливается даже в метель, а ночует он иногда в ковшах экскаваторов и бункерах. «Еду один на велосипеде 13000 км», - написано на странице в Instagram у велосипедиста.

- Каждое утро, открывая глаза, я не знаю, где проведу следующую ночь. Это называется доверие к миру. И так уже полгода. А впереди вся жизнь, - пишет блогер.

Сейчас Владислав находится в Хабаровске. А этой осенью он побывал в Бурятии, пробыл здесь неделю и рассказал о своих впечатлениях.

Велосипедист прошёл полную диагностику тела во врачебно-физкультурном диспансере в Улан-Удэ, поменял резину в местной веломастерской и, конечно, пробовал буузы. Один из его подписчиков из Улан-Удэ даже сделал Владиславу оздоровительный массаж.


Примечательно, что молодой человек хотел посетить Иволгинский дацан, но так туда и не попал.

- Это уже второе место, куда меня не пускают местные ламы. Впервые столкнулся с этим в Аршане. Когда в рабочее время в будни по снегу пришёл в дацан, который был закрыт. В Иволгинском дацане, подойдя к одному из зданий, дёрнул ручку и понял, что замок заперт. Табличка рядом гласит, что режим работы в будни до 5 часов. Смотрю на свои часы - 17:04. Это не случайность, - поделился с подписчиками Владислав.


Парень всё-таки нашёл на территории дацана здание, которое было открыто, и зашёл внутрь.

- Осматриваю лики статуэток. Решил встать в уголке, успокоить сознания и просто подышать, впитывая энергию этого места, - рассказал он.

Однако в этот момент позади раздался громкий голос ламы, который сообщил, что дацан уже закрыт. Он предложил прийти завтра.

- Как несложно догадаться, на следующий день я никуда не поехал. Желания нет. Я наблюдаю, что ситуации в моём графике дня складываются так, что я не попадаю в очередной дацан. Значит внутри не готов, - сделал вывод в парень.


Путешественник отмечает, что Бурятия для него стала открытием из-за культуры и этнических особенностей. «Видно, что здесь как будто немного не Россия», - поделился Владислав.

Молодой человек занимается велоспортом уже около семи лет. Он рад, что в этом путешествии побывал в Бурятии.

- Чудесно, что удалось здесь побывать в такую прекрасную погоду. Наверное, это последние ясные дни в этом году, когда можно созерцать такой чистый закат. Дальше только холод и снег. Бурятия, я буду скучать, - написал в последнем посте про республику Влад.



блогеры путешественники

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