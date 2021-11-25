В Улан-Удэ начали устанавливать главную ёлку

Ледовый городок должен быть готов менее чем через месяц
24 ноября на площади Советов Улан-Удэ начали устанавливать главную ёлку города. Сотрудники МБУ «Городское лесничество» привезли часть каркаса, а также блоки для его укрепления.
Каркас ёлки, входные ворота, катушки были приобретены в прошлом году и будут установлены снова. Это многолетние металлические конструкции, которые прослужат несколько лет.
В прошлом году главная городская ёлка была высотой 27,5 метра и вошла в топ-15 самых высоких в стране.
В целом ледовый городок на площади Советов обойдётся бюджету в 6,4 млн рублей. Согласно контракту, подрядчик должен возвести его в срок до 20 декабря.
В этом году городок посвящён популярным героям мультфильма режиссёра Эрдэни Жалцанова Бадме и Чагдару. Центральную площадь украсят ледяные скульптуры, лабиринт, сказочные фотозоны «Бадма и Чагдар на подледной рыбалке», «Бадма и Чагдар на лодке» «Дед Мороз и Снегурочка» и т. д.
За новогодней ёлкой разместится детская зона с маленьким лабиринтом, горками, двумя ледяными котлами разного размера.
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