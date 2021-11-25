Северокорейца расстреляют из-за сериала «Игра в кальмара»

Сериал возглавляет международный топ стриминговой платформы Netflix



Житель КНДР приговорён к расстрелу из-за контрабанды южнокорейского сериала «Игра в кальмара», пишет Daily Mail



Сериал возглавляет международный топ стриминговой платформы Netflix. Северокореец вернулся на родину из Китая с цифровой копией шоу, а затем раздал её своим друзьям. Но был пойман сотрудниками правоохранительных органов.



Юноша будет казнён. Другой же учащийся, купивший копию сериала, приговорен к пожизненному заключению. А шестеро других, которые лишь смотрели шоу — к пяти годам каторжных работ.



По некоторым данным, уволен директор школы, секретарь по делам молодежи и классная руководительница. Не исключено, что их могут сослать на угольные шахты в качестве наказания.



В Северной Корее с начала этого года действует строгий запрет на ввоз в страну фильмов, шоу и сериалов с Запада и из Южной Кореи. Соответствующий закон предусматривает максимальное наказание в виде смертной казни за просмотр, хранение или распространение таких материалов.

