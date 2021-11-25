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Северокорейца расстреляют из-за сериала «Игра в кальмара»

Северокорейца расстреляют из-за сериала «Игра в кальмара»
Общество, 
Сериал возглавляет международный топ стриминговой платформы Netflix

Житель КНДР приговорён к расстрелу из-за контрабанды южнокорейского сериала «Игра в кальмара», пишет Daily Mail

Сериал возглавляет международный топ стриминговой платформы Netflix. Северокореец вернулся на родину из Китая с цифровой копией шоу, а затем раздал её своим друзьям. Но был пойман сотрудниками правоохранительных органов.

Юноша будет казнён. Другой же учащийся, купивший копию сериала, приговорен к пожизненному заключению. А шестеро других, которые лишь смотрели шоу — к пяти годам каторжных работ.

По некоторым данным, уволен директор школы, секретарь по делам молодежи и классная руководительница. Не исключено, что их могут сослать на угольные шахты в качестве наказания.

В Северной Корее с начала этого года действует строгий запрет на ввоз в страну фильмов, шоу и сериалов с Запада и из Южной Кореи. Соответствующий закон предусматривает максимальное наказание в виде смертной казни за просмотр, хранение или распространение таких материалов.
КНДР

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