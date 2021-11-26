Днём возможен снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 ноября, по республике, переменная облачность, утром и днём местами небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -6,-11, местами до 0, по северной половине -14,-19.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём -6,-8.
В Бурятии переменная облачность
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