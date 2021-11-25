Бурятский фестиваль «Голос кочевников» стал участником глобального музыкального проекта

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Фестиваль представил для этого проекта певицу Ингу Халтанову



Бурятия примет участие в международном онлайн-проекте Culturas 360, который объединил 14 музыкальных фестивалей со всего мира. Фестиваль из Бурятии «Голос кочевников» (0+) получил приглашение стать участником этого проекта наряду с крупными фестивалями Мексики, Португалии, Италии, Канады, Индии, Испании, Америки.



В эпоху коронавируса Culturas 360 решил поддержать музыкантов и объединить усилия по их продвижению. Раз в год Culturas 360 проводит двухдневный стрим, где каждый фестиваль представляет одного артиста. В этом году трансляция состоится 27-28 ноября.



- Фестиваль «Голос кочевников» представил для этого проекта певицу Ингу Халтанову, сценическое имя INGA. Это очень престижно для фестиваля и артистки, так как ее увидят зрители и организаторы фестивалей со всего мира, - сообщает в своём аккаунте в социальной сети директор Бурятской филармонии, директор фестиваль «Голос кочевников» Наталия Уланова.



Инга Халтанова — талантливая певица из Тунки. Песни, которые она исполняет — это предмет её личного исследования и часть ее души. У каждой композиции исполнительницы есть не только история, но и концепция. Ее песни – это традиционные бурятские мотивы с нотами блюза и кантри. Инга выступает вместе с музыкантами Никита Амяго (гитара), Зорикто Батоциренов (товшур), Евгений Селезнев (перкуссия).



Ранее Inga участвовала в фестивалях филармонии «Голос кочевников», «Инди-классика» и выступала на концертах группы Shono.



Также в этом проекте будет участвовать певица, уроженка Бурятии Namgar Lkhasaranova, которую представляет европейское агентство. Трансляцию можно будет посмотреть на YouYube и Facebook 27 ноября в 23.30 местного времени.

