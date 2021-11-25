Тедрос Аданом Гебрейесус обеспокоен тем, что вакцины от COVID-19 вселяют «ложное чувство безопасности»
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность тем, что вакцины от COVID-19 вселяют «ложное чувство безопасности», сообщает ТАСС.
- Мы обеспокоены ложным чувством безопасности, бытующим во многих странах и общинах, - сказал он на брифинге в Женеве.
По словам главы ВОЗ, вакцины не покончили с пандемией COVID-19 и привитым людям требуется принимать какие-либо меры предосторожности. Глава ВОЗ отметил, что вакцинирование спасает жизнь, но не предотвращает полностью передачу вируса.
Согласно имеющимся данным, до появления дельта-штамма коронавируса вакцины снижали передачу инфекции примерно на 60 процентов, а после его появления этот показатель уменьшился до примерно 40 процента.
- Сегодня эпицентром пандемии вновь является Европа, ни одна страна не находится вне опасности, - отметил глава Всемирной организации здравоохранения.
В связи с этим он призвал все государства продолжать принимать всеобъемлющие меры по предотвращению распространения коронавируса. Среди таких мер - ношение масок и физическое дистанцирование. Кроме того, населению рекомендовано избегать мест с большим скоплением людей, а встречи нужно проводить либо на открытом воздухе, либо в хорошо проветриваемых помещениях.
Глава ВОЗ отметил, что вакцины от ковида не предотвращают полностью передачу вируса
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Тедрос Аданом Гебрейесус обеспокоен тем, что вакцины от COVID-19 вселяют «ложное чувство безопасности»
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