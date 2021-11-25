Дед Мороз в путешествии по стране до Улан-Удэ не доедет

Всероссийский Дед Мороз отправится в путешествие на поезде
В начале декабря всероссийский Дед Мороз отправится в большое путешествие по стране на специальном поезде, подготовленном для него Российскими железными дорогами. Презентация сказочной передвижной резиденции состоялась на Казанском вокзале Москвы при участии всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга, заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрия Пегова и губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, сообщается на сайте РЖД.
- Я проеду больше 13 тысяч километров, заеду в 36 городов, чтобы жители России почувствовали приближение Нового года. Все желающие могут прийти на встречу со мной, побывать в новогодней сказке, – сказал всероссийский Дед Мороз.
Поезд отправится из Великого Устюга и будет находиться в пути 40 дней. Он сделает остановки в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Самаре, Саратове, Волгограде и других городах. Финиширует проект в канун Старого Нового года в Великом Устюге.
До Сибири сказочный герой новогодних сказок не доедет. В пресс-службе ВСЖД «Байкал-Daily» подтвердили, что Дед Мороз не приедет в Бурятию.
Передвижная резиденция Деда Мороза – это специальный празднично оформленный поезд, состоящий из вагонов для игр и квестов, салона-приемной, вагона-ресторана и др. В каждом городе, где поезд сделает остановку, дети и их родители смогут поучаствовать в праздничных мероприятиях, отправить поздравительную открытку и получить новогодний подарок из рук зимнего волшебника. В вагоне-лавке будут представлены сувениры и сладости Русского Севера, а в вагоне-ресторане – работать кухня, где повара приготовят уникальные северные блюда по рецептам Деда Мороза.
Это крупнейший социальный новогодне-рождественский проект в России. Благодаря ему тысячи детей и родителей увидят Деда Мороза вживую.
- Если проект будет пользоваться большой популярностью, то со следующего года, прямо с дня рождения Деда Мороза – 18 ноября, будет дан старт поезда, который посетит еще больше регионов страны, - сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Отметим, всё же всероссийского Деда Мороза жители Бурятии наверняка смогут увидеть этой зимой. Он по традиции приезжает в Улан-Удэ в феврале, на празднование Сагаалгана.
Дед Мороз в путешествии по стране до Улан-Удэ не доедет
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