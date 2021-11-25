 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 ноября

24 ноября

Популярное

Дед Мороз в путешествии по стране до Улан-Удэ не доедет

Дед Мороз в путешествии по стране до Улан-Удэ не доедет
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всероссийский Дед Мороз отправится в путешествие на поезде

В начале декабря всероссийский Дед Мороз отправится в большое путешествие по стране на специальном поезде, подготовленном для него Российскими железными дорогами. Презентация сказочной передвижной резиденции состоялась на Казанском вокзале Москвы при участии всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга, заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрия Пегова и губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, сообщается на сайте РЖД.

- Я проеду больше 13 тысяч километров, заеду в 36 городов, чтобы жители России почувствовали приближение Нового года. Все желающие могут прийти на встречу со мной, побывать в новогодней сказке, – сказал всероссийский Дед Мороз.

Поезд отправится из Великого Устюга и будет находиться в пути 40 дней. Он сделает остановки в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Самаре, Саратове, Волгограде и других городах. Финиширует проект в канун Старого Нового года в Великом Устюге.

До Сибири сказочный герой новогодних сказок не доедет. В пресс-службе ВСЖД «Байкал-Daily» подтвердили, что Дед Мороз не приедет в Бурятию.

Передвижная резиденция Деда Мороза – это специальный празднично оформленный поезд, состоящий из вагонов для игр и квестов, салона-приемной, вагона-ресторана и др. В каждом городе, где поезд сделает остановку, дети и их родители смогут поучаствовать в праздничных мероприятиях, отправить поздравительную открытку и получить новогодний подарок из рук зимнего волшебника. В вагоне-лавке будут представлены сувениры и сладости Русского Севера, а в вагоне-ресторане – работать кухня, где повара приготовят уникальные северные блюда по рецептам Деда Мороза.

Это крупнейший социальный новогодне-рождественский проект в России. Благодаря ему тысячи детей и родителей увидят Деда Мороза вживую.

- Если проект будет пользоваться большой популярностью, то со следующего года, прямо с дня рождения Деда Мороза – 18 ноября, будет дан старт поезда, который посетит еще больше регионов страны, - сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Отметим, всё же всероссийского Деда Мороза жители Бурятии наверняка смогут увидеть этой зимой. Он по традиции приезжает в Улан-Удэ в феврале, на празднование Сагаалгана.
Дед Мороз

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пациенты получают лечение под видеоконтролем
В Бурятии пациенты получают лечение под видеоконтролем
Общество, 25.11.2021
Новый метод введён для более безопасного лечения больных в противотуберкулёзном диспансере
Районный отдел соцзащиты из Бурятии отличился на российском уровне
Районный отдел соцзащиты из Бурятии отличился на российском уровне
Общество, 25.11.2021
Коллектив занял второе место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы»
В Улан-Удэ не хватает дворников
В Улан-Удэ не хватает дворников
Общество, 25.11.2021
Только в Советском районе столицы требуется 15 человек
В Бурятии «ковидные» документы выдают в новой форме
В Бурятии «ковидные» документы выдают в новой форме
Общество, 25.11.2021
Глава Бурятии поручил помочь пенсионерам, чтобы они не стояли в очередях за документами
В Бурятии асфальт укладывали в снег
В Бурятии асфальт укладывали в снег
Общество, 25.11.2021
На ситуацию отреагировал зампред правительства Бурятии 
В пригороде Улан-Удэ на трассе появились две камеры
В пригороде Улан-Удэ на трассе появились две камеры
Общество, 25.11.2021
Камеры должны принести немало штрафов
В Бурятии село незаконно оставили без ж/д переезда
В Бурятии село незаконно оставили без ж/д переезда
Общество, 25.11.2021
Решение было принято без технико-экономического обоснования  
Жители Кабанска в Бурятии с нетерпением ждут каток
Жители Кабанска в Бурятии с нетерпением ждут каток
Общество, 25.11.2021
На процесс заливки катка повлиял снег
Сотрудница МЧС из Иркутской области восхитила своей физподготовкой
Сотрудница МЧС из Иркутской области восхитила своей физподготовкой
Общество, 25.11.2021
Женщина выполняла упражнения в пожарной экипировке и кислородным баллоном за спиной
Мать девочки из Бурятии, которой помогла Гоар Аветисян: «Плакала от счастья»
Мать девочки из Бурятии, которой помогла Гоар Аветисян: «Плакала от счастья»
Общество, 25.11.2021
Благодаря звёздному визажисту сбор денег для больной малышки из Бурятии был закрыт молниеносно
Улан-удэнцы могут получить визу в США в Польше
Улан-удэнцы могут получить визу в США в Польше
Общество, 25.11.2021
Процесс получения туристических виз в Америку сдвинулся с мёртвой точки
В Бурятии прогнозируют температуру в декабре выше обычного
В Бурятии прогнозируют температуру в декабре выше обычного
Общество, 25.11.2021
Мнения метеорологов разделились по поводу погоды на конец 2021 года
В Бурятии за сутки скончались от коронавируса шесть человек
В Бурятии за сутки скончались от коронавируса шесть человек
Общество, 25.11.2021
В больницах лечатся более 1200 пациентов
После вмешательства прокуратуры Бурятии диабетиков обеспечили лекарствами
После вмешательства прокуратуры Бурятии диабетиков обеспечили лекарствами
Общество, 25.11.2021
Министру здравоохранения было внесено два представления прокуратуры 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^