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В Улан-Удэ откроется «Библиотека без барьеров»

В Улан-Удэ откроется «Библиотека без барьеров»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новая площадка предназначена для детей и молодёжи с ограниченными возможностям здоровья

3 декабря в республиканской детско-юношеской библиотеке в Улан-Удэ пройдёт День открытых дверей «Шаг навстречу!». Состоится открытие нового пространства повышенной комфортности для организации культурно-просветительских мероприятий и оказания информационно-библиографических услуг с целью адаптации и абилитации детей и молодёжи с ограниченными возможностям здоровья.

В течение 2021 года библиотекой было приобретено специальное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья: тактильный дисплей Брайля с программным обеспечением экранного доступа, принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля, мобильный компьютерный класс с программным комплексом, портативную сканирующую и читающую машину, тифлофлешплееры для чтения «говорящих книг», а также специальные игровые и развивающие материалы, детские книги со шрифтом Брайля, планшеты для рисования, настольные игры. Для доступности и открытости книжного фонда для детей по специальному заказу сделана мебель.

В течение дня для всех желающих будут оказаны услуги на специальном оборудовании: печать рельефно-точечным шрифтом, сканирование документов, распознавание и воспроизведение вслух произведений печати, запись «говорящих книг» на флешки.

Для детей и родителей будут работать обучающие и культурно-просветительские площадки:
- Мастер-класс «Играем в шахматы по системе Брайля»;
- Песочная терапия;
- Мастер класс «Изучаем алфавит по Брайлю»;
- Тест по компьютерной грамотности среди детей;
- Развивающие игры «Думай. Играй. Выбирай»;
- Тематические настольные игры;
- Просмотр мульфильмов с тифлокомментариями.

Мероприятие состоится 3 декабря с 11 до 15 часов в центре чтения детей имени Б. Абидуева. Об этом сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.

Возрастное ограничение 0+
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