В Бурятии презентовали рассказов курумканских авторов

Общество, Фото: сайт минкультуры Бурятии

Книгу презентовали в Курумканской центральной библиотеке



19 ноября в Курумканской межпоселенческой центральной библиотеке состоялась презентации шестого сборника стихов и рассказов местных авторов «Боолон-Тумэр».



- В сборнике опубликованы произведения местных авторов. Здесь можно встретить стихи и рассказы членов литературного объединения «Боолон-Тумэр», а также начинающих авторов, которые пишут о любви к родному краю, вере в бога, любви к родителям, материнской любви и многое другое, - сообщается на сайте минкультуры Бурятии.



Сборник состоит из трёх разделов: «Курумкан литературный», «На поэтической волне» и «Проба пера». Автор-составитель – член литературного объединения «Боолон – Тумэр» С. Раднаева.



Книга отпечатана тиражом 100 экземпляров.



Сборник издан в рамках празднования 50-го юбилея районной газеты «Огни Курумкана».





