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В Бурятии презентовали рассказов курумканских авторов

В Бурятии презентовали рассказов курумканских авторов
Общество,  Фото:сайт минкультуры Бурятии
Книгу презентовали в Курумканской центральной библиотеке

19 ноября в Курумканской межпоселенческой центральной библиотеке состоялась презентации шестого сборника стихов и рассказов местных авторов «Боолон-Тумэр».

- В сборнике опубликованы произведения местных авторов. Здесь можно встретить стихи и рассказы членов литературного объединения «Боолон-Тумэр», а также начинающих авторов, которые пишут о любви к родному краю, вере в бога, любви к родителям, материнской любви и многое другое, - сообщается на сайте минкультуры Бурятии.

Сборник состоит из трёх разделов: «Курумкан литературный», «На поэтической волне» и «Проба пера». Автор-составитель – член литературного объединения «Боолон – Тумэр» С. Раднаева.

Книга отпечатана тиражом 100 экземпляров.

Сборник издан в рамках празднования 50-го юбилея районной газеты «Огни Курумкана».


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