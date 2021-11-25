Первый межрайонный диспетчерский центр свяжет больницы трёх районов края
В Забайкальском крае с 1 января нового года начнёт действовать первый межрайонный диспетчерский центр – Читинский. Он свяжет отделения скорой медицинской помощи центральных районных больниц Улётовского и Карымского и Читинского районов.
Напомним, что по рекомендациям Минздрава России субъекты Российской Федерации готовят проект создания единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи, которая будет объединять межрайонные диспетчерские центры.
- Создание единой диспетчерской службы – это длительный кропотливый процесс. С первого января начнёт работать только первый межрайонный диспетчерский центр (МДЦ). Результаты и итоги работы можно будет оценить ориентировочно к концу февраля. И только после этого рассматривать открытие остальных запланированных МДЦ, – пояснил главный врач станции скорой медицинской помощи Николай Коновалов.
Он также отметил, что Забайкальскому краю по разработанному проекту, учитывая отдалённость населённых пунктов и расположение медицинских учреждений, необходимо десять межрайонных диспетчерских центров.
- Сеть, которая будет создана, позволит жителям Забайкальского края вызывать скорую по единым номерам. В настоящее время отделения СМП районных больниц работают обособленно. Новая система позволит видеть расположение бригад скорой помощи в реальном времени и рационально использовать их при маршрутизации. Так, например, бригада СМП Читинского района в случае необходимости сможет обслужить ближайший экстренный вызов в Карымском районе, - отметил Николай Коновалов.
Руководитель станции скорой помощи, также подчеркнул, что работа в данном направлении ведётся уже во всех районах региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.
В Забайкалье создают единую диспетчерскую скорой помощи
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