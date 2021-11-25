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В Улан-Удэ не хватает дворников

В Улан-Удэ не хватает дворников
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Только в Советском районе столицы требуется 15 человек

Ежедневно в Улан-Удэ выходят на работу ранним утром 100-120 дворников. По сообщению мэрии города, работы по уборке снега и очистке улиц идут каждый день. Для решения этих задач направлены все ресурсы Комбината по благоустройству Улан-Удэ.

- Проблемы с кадрами в нашей сфере есть не только в столице Бурятии, но и по всей России. Только в нашем Советском районе требуется 15 человек. Около 20-24 дворников каждый день выходят на уборку в центре города, - рассказал «Байкал Daily» заместитель директора по Советскому району Комбината по благоустройству Роман Дорофеев.

Он отметил, что сейчас нет смысла убирать тонкую корку снега, наст ещё не устоялся. Но всё же ежедневно улицы города подсыпаются песком. В то же время за уборку многих участков тротуаров центральной части города ответственны предприниматели. Мостовые около банков и магазинов должны убирать на расстоянии трёх метров владельцы различных предприятий и организаций. Но чаще всего, такие работы ведутся из рук вон плохо, и прохожие падают на гололёде, пополняя ряды травмированных на улицах столицы.

В России во многих крупных городах для борьбы с гололедом используется техническая соль, хлористый кальций и жидкие органические составы. Но в Улан-Удэ запрещены химические реагенты, а разрешён только песок как самый безопасный материал для дорог, так как Улан-Удэ входит в водосборную зону Байкальской природной территории. В городах, где используются реагенты, снегопогрузчики просто загружают снежную «мягкую» кашу, которую вывозят самосвалы.

Зимой обостряются проблемы пешеходов и нехватка кадров в Комбинате по благоустройству. Управляющие организации размещают объявления о найме дворников, но горожане не спешат идти на низкоквалифицированную работу, хотя зарплата дворников может достигать и 20 тысяч рублей, среднего заработка в Улан-Удэ.
благоустройство

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