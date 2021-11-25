В Бурятии проходит фестиваль, посвящённый Дамбе Жалсараеву

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Его участниками стали учащиеся спецшкол



22 ноября состоялось открытие II республиканского литературно-музыкального фестиваля «Под светом звёзд Бурятии родной едины мы и сердцем, и душой». Мероприятие посвящено 95-летию со дня рождения народного поэта республики Дамбы Зодбича Жалсараева.



Фестиваль проводится онлайн среди учащихся с интеллектуальными нарушениями специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений Бурятии. Участники представляют тематическую литературно-музыкальную композицию на основе произведений Д. Жалсараева.



Мероприятия продлятся по 3 декабря. В этот состоится закрытие и церемония награждения, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Возрастное ограничение 6+

