Его участниками стали учащиеся спецшкол
22 ноября состоялось открытие II республиканского литературно-музыкального фестиваля «Под светом звёзд Бурятии родной едины мы и сердцем, и душой». Мероприятие посвящено 95-летию со дня рождения народного поэта республики Дамбы Зодбича Жалсараева.
Фестиваль проводится онлайн среди учащихся с интеллектуальными нарушениями специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений Бурятии. Участники представляют тематическую литературно-музыкальную композицию на основе произведений Д. Жалсараева.
Мероприятия продлятся по 3 декабря. В этот состоится закрытие и церемония награждения, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии проходит фестиваль, посвящённый Дамбе Жалсараеву
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