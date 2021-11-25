Камеры должны принести немало штрафов
Два комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения установили в пригороде Улан-Удэ. Они появились на 446 км федеральной трассы «Байкал» в селе Сотниково и на 449 км трассы – на отвороте в посёлок Тулунжа.
- Уже завершён монтаж оборудования и настройка программного обеспечения, - информирует Госавтоинспекция Бурятии.
Комплекс, установленный в селе Сотниково, фиксирует нарушения, связанные с превышением скоростного режима, выездом на полосу встречного движения и движение по обочинам.
Камера на отвороте в посёлок Тулунжа регистрирует нарушения правил проезда перекрёстков, в том числе на запрещающий сигал светофора, выезд за стоп-линию, нарушение движения по полосам, а также превышение скорости и движение по обочинам.
В пригороде Улан-Удэ на трассе появились две камеры
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