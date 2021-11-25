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Жители Кабанска в Бурятии с нетерпением ждут каток

Жители Кабанска в Бурятии с нетерпением ждут каток
Общество,  Фото:pixabay.com
На процесс заливки катка повлиял снег

Жители Кабанского района Бурятии интересуются, когда же на стадионе «Колос» в селе Кабанск начнётся заливка катка. Обращение местных жителей опубликовали в районной группе «Кабанск-инфо. 24/7».

На вопрос сельчан ответила инструктор-методист комитета массовой физической культуры и спорта Елена Котова. По её словам, заливка катка началась 18 ноября, но ситуацию повлияли погодные условия.

- В минувшие выходные дни выпал снег. Все зависит от погодных условий. Чем ниже температура, тем быстрее застынет лёд на катке, - цитирует «Кабанск-инфо. 24/7» Елену Котову.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ уже начали заливать катки. Всего в этом году к зимнему сезону в столице Бурятии готовят 144 спортивные площадки, из которых 26 хоккейных коробок, 116 мини-футбольных площадок. Также планируется открытие семи катков массового проката, восьми лыжных баз и лыжно-биатлонного комплекса.


каток спорт

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