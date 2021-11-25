Сотрудница МЧС из Иркутской области восхитила своей физподготовкой

Женщина выполняла упражнения в пожарной экипировке и кислородным баллоном за спиной
Сотрудница ГУ МЧС по Иркутской области приняла участие в спортивном трендовом челлендже. Она под ритмичную музыку выполнила ряд спортивных упражнений. При этом на спине женщины был тяжёлый баллон с кислородом.
- Женщины МЧС России - хрупкие, красивые, но самые сильные и выносливые, - написали на странице ГУ МЧС по Иркутской области.
Пользователи восхищаются ею и пишут об этом в комментариях: «Молодец!», «Знай наших», «Полный восторг!», «Наташа молодец! А ещё она очень хороший человек!», «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт...»
Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнские пожарные также снимали аналогичное видео
, чем очень порадовали пользователей соцсети.
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Женщина выполняла упражнения в пожарной экипировке и кислородным баллоном за спиной
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