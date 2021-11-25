В Улан-Удэ выбрали самые «добрые» школы

В столице Бурятии прошёл конкурс школьного добровольчества



В Улан-Удэ на днях завершился городской конкурс «Школа добрых дел». В нём приняли участие 13 общеобразовательных организаций: СОШ №4, №7, №12, №25, №27, №33, №40, №44, №47, №48, №49, №51, №52; а также два учреждения дополнительного образования: МБУ ДО ДЮЦ «Безопасное детство» и МАОУ ДО ЦДО «Эдельвейс».



Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, конкурс проходил в три этапа. На первом оценивался список учащихся, зарегистрированных в качестве волонтёров. На втором этапе ребята подготовили видеоролик-презентацию в свободной форме о деятельности волонтёрского объединения. На третьем этапе школьники приняли участие в семинаре по реализации регионального проекта «Социальная активность».



По результатам оценки победителями конкурса «Школа добрых дел» стали следующие образовательные учреждения.



Номинация «Самая добрая школа»

Первое место – школа №51

Второе место – школа №44

Третье место – школа №47



Номинация «Лучшее волонтёрское движение»

Первое место – школа №12

Второе место – лицей №27

Третье место – гимназия №33.

