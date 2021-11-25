В столице Бурятии прошёл конкурс школьного добровольчества
В Улан-Удэ на днях завершился городской конкурс «Школа добрых дел». В нём приняли участие 13 общеобразовательных организаций: СОШ №4, №7, №12, №25, №27, №33, №40, №44, №47, №48, №49, №51, №52; а также два учреждения дополнительного образования: МБУ ДО ДЮЦ «Безопасное детство» и МАОУ ДО ЦДО «Эдельвейс».
Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, конкурс проходил в три этапа. На первом оценивался список учащихся, зарегистрированных в качестве волонтёров. На втором этапе ребята подготовили видеоролик-презентацию в свободной форме о деятельности волонтёрского объединения. На третьем этапе школьники приняли участие в семинаре по реализации регионального проекта «Социальная активность».
По результатам оценки победителями конкурса «Школа добрых дел» стали следующие образовательные учреждения.
Номинация «Самая добрая школа»
Первое место – школа №51
Второе место – школа №44
Третье место – школа №47
Номинация «Лучшее волонтёрское движение»
Первое место – школа №12
Второе место – лицей №27
Третье место – гимназия №33.
В Улан-Удэ выбрали самые «добрые» школы
Общество, Фото:
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