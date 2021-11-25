В Улан-Удэ собирают вещи и подарки для детей соццентров

Помочь детям-сиротам может любой желающий



В Бурятии проводится акция по сбору игрушек, канцелярии, новых вещей, сладких подарков «Мечты сбываются» для детей республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Улан-Удэ и центра «Звёздный» в селе Баргузин.



- Сейчас из-за пандемии детские дома временно закрыты для посещения. Но порадовать ребёнка сладостями или игрушкой никто не запрещает. Помочь детям-сиротам может любой желающий. Мы рады любой помощи и поддержке, - сообщает федерация студенческого самоуправления Бурятского госуниверситета.



Сбор осуществляется в главном корпусе БГУ (Смолина, 24а), кабинет №0103.



Возрастное ограничение 0+

