Помочь детям-сиротам может любой желающий
В Бурятии проводится акция по сбору игрушек, канцелярии, новых вещей, сладких подарков «Мечты сбываются» для детей республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Улан-Удэ и центра «Звёздный» в селе Баргузин.
- Сейчас из-за пандемии детские дома временно закрыты для посещения. Но порадовать ребёнка сладостями или игрушкой никто не запрещает. Помочь детям-сиротам может любой желающий. Мы рады любой помощи и поддержке, - сообщает федерация студенческого самоуправления Бурятского госуниверситета.
Сбор осуществляется в главном корпусе БГУ (Смолина, 24а), кабинет №0103.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ собирают вещи и подарки для детей соццентров
Общество, Фото:
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