В Бурятии прогнозируют температуру в декабре выше обычного

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мнения метеорологов разделились по поводу погоды на конец 2021 года



Бурятские синоптики прогнозируют температуру воздуха в декабре на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Также ожидается выпадение осадков выше среднего многолетнего количества в большинстве районов республики, что наблюдается уже в ноябре этого года. По мнению же российских метеорологов, зима в Восточной Сибири будет холоднее, чем в прошлом году на период конца 2021 и 2022 годов.



Согласно данным сайта 2022g.ru, мнения синоптиков по поводу погоды в Восточной Сибири на конец 2021 года разделились: одни считают, что ожидаются крепкие морозы, другие — температура будет выше нормы. Ближе к Новому году наступят холода, которые будут держаться длительное время. Середина зимы 2022 года не предвещает особых перепадов температуры, мороз продержится долго.



Зимой 2021 – 2022 в Иркутской области днем температура воздуха будет от минус 6 до -17, ночью — от -13 до -21. В Бурятии от минус 7 до 20 градусов днем, а ночью от минус 13 – 27. В Забайкальском крае от минус 6 – 19 в дневные часы, а ночью похолодает от минус 13 – 26 градусов по Цельсию.



В январе в Бурятии температура ожидается от -16 до -20, в ночные часы минус -22,-27 градусов.



Этот месяц демонстрирует стабильную морозную зиму. Температура будет достигать -20 и более. Могут наблюдаться суточные колебания ртутного столбика термометра от -10 днём до -20 вечером.

