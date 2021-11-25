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Районный дом культуры в Бурятии не позаботился об инвалидах

Районный дом культуры в Бурятии не позаботился об инвалидах
Общество,  Фото:pixabay.com.
У входа в здание не было пандуса

Как выяснила прокурорская проверка, в районном доме культуры «Шахтер» Селенгинского района Бурятии нарушили закон о социальной защите инвалидов.

Установлено, что учреждение не обеспечило условия для беспрепятственного доступа в дом культуры людей с ограниченными возможностями.

Руководителю муниципального автономного учреждения внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены, к зданию дома культуры установлен пандус, а также кнопка вызова персонала.

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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