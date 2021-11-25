Сельчанин посеял142 кустов
59-летний житель Закаменского района Бурятии признан виновным по ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».
В судебном заседании установлено, что в мае мужчина у себя дома для личного употребления незаконно посеял семена 142 кустов наркотикосодержащего растения конопли. Мужчина ухаживал за всходами, доводя их до стадии созревания. Преступные действия своевременно пресечены сотрудниками полиции, наркотикосодержащее растение изъято.
Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка Закаменского района назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ.
Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жителя Бурятии наказали за выращивание конопли
Общество, Фото:
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