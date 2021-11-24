Известный общественник начал пиарить Бурдрам

Общество, Фото: страница Бато Багдаева

Журналист Бато Багдаев неожиданно начал карьеру театрального критика



В конце года театр Бурятской драмы радует зрителя новыми постановками. Как ранее сообщал «Байкал Daily», уже четвертая премьера презентуется публике в ноябре этого года. С недавнего времени за продвижение национального театра взялся Бато Багдаев, небезызвестный журналист, телеведущий и «возмутитель спокойствия».



По словам Бато Багдаева, он родом из Агинского округа, говорит на бурятском языке и ему близка атмосфера Бурдрамы. Но его посты в группе театра отличаются от традиционного театрального продвижения. Одни только заголовки привлекают внимание зрителя и подвигают к прочтению, к примеру «Неприличная Лариса Егорова», «Аризонские буряты или блокбастер о бурятской Пандоре» и т.д.



Зрители уже называют Бато Багдаева первоклассным критиком, который переворачивает с ног на голову традиционное видение театрального действа.



- Народное фольклорное творчество сопровождается окологолливудским сюжетом об уничтожении Священного дерева, которое аборигены оказались не способны уберечь. Чем вам не блокбастер об Аватаре? –пишет журналист об идее спектакля «Наян Наваа».



В своих заметках о постановках Бурдрамы он выступает в качество обычного зрителя, который проживает вместе с артистами сюжет спектакля и простодушно рассказывает о своих эмоциях, которые так близки зрителю бурятского театра.



- В первом акте я с каким-то внутренним негодованием озирался на сидящую рядом даму, достаточно сведущую в искусстве. Как эта вроде солидная женщина, да ещё и искушенный в высоком искусстве человек, позволяет себе такие вольности - до неприличия искренне хохотать. Наша бурятская публика была со мной тоже поначалу солидарна, время от времени очень сдержанно смеясь. Промучался я так недолго, прямо физически ощущая дискомфорт и ерзая на кресле. Вскоре меня, наконец, прорвало, и я нахохотался от души: на глазах у всех просто утонул в своих эмоциях. А смех, говорят, исцеляет, и домой я бежал уже лёгкой походкой, без выматывающего прихрамывания, одного из последствий перенесенного инсульта, - так описывает свои эмоции Бато Багдаев.



В Бурятии при наличии нескольких театров не хватает театральных критиков, которые могли бы рассказать публике о высоком искусстве сцены. Несомненно, появление неожиданного пиарщика привлекло внимание столичного зрителя к постановкам национального театра, который получает в последнее время вдохновляющие оценки и призы на российском уровне.

