О начальнике штаба Союза добровольцев в Бурятии расскажет глянцевый журнал

Татьяна Соболева выступила на крупном мероприятии в Сочи



Директор многофункционального межпоселенческого Дома молодёжи Селенги, начальник штаба Союза добровольцев России в Бурятии Татьяна Соболева приняла участие в международном форуме конфедерации женщин, который прошёл в Сочи.



Татьяна возглавляет департамент лидерства молодёжи, поэтому она выступила модератором площадки форума. Ее выступление по теме «Роль женщины в патриотическом воспитании детей и молодёжи» начался с эмоционального ролика о родном крае.

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- Патриотизм невозможно привить, это воспитание в семье: любовь к малой родине, желание быть ей полезным», - отметила Татьяна.



- История успеха Татьяны в качестве подарка на её день рождения будет опубликована в глянцевом журнале Very WeLL, что сделает движение Селенгинского района известным на всю страну, – сообщает министерство спорта и молодёжной политики Бурятии.

