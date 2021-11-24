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В Улан-Удэ откроется фольклорно-комиксовая выставка

В Улан-Удэ откроется фольклорно-комиксовая выставка
Общество,  Фото:pixabay.com
Среди экспонатов выставки будут представлены работы конкурсного проекта «Буряад комикс»

В Улан-Удэ с 29 ноября по 15 декабря пройдёт выставка «Шэдите орон». В экспозиции будут представлены работы по мотивам сказок, эпосов, мифов и легенд, а также выполненные в стиле комикса. Работы сделаны в разных жанрах и стилях: живопись, графика, композиция, декоративно-прикладное искусство (куклы), дизайн (инсталляции, макет оформления сценографии спектакля).

На выставке будут также представлены работы конкурсного проекта «Буряад комикс», направленного на создание и продвижение такого направления как бурятский комикс среди детей и молодёжи.

Мероприятие состоится в центре современного искусства «Залуу», сообщает пресс-служба центра.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ выставка комиксы фольклор Бурятия

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