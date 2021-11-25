В Бурятии немного ослабнут морозы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ днём до -8



По данным Бурятского гидрометцентра, 25 ноября, по республике переменная облачность, по Прибайкалью небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -6,-11, местами 0,-5, по северной половине -16,-21.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура днём -6,-8.

