В Улан-Удэ днём до -8
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 ноября, по республике переменная облачность, по Прибайкалью небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -6,-11, местами 0,-5, по северной половине -16,-21.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура днём -6,-8.
В Бурятии немного ослабнут морозы
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