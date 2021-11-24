В Иркутске разыграют кубки по силовым видам спорта

Общество, Фото: союз пауэрлифтеров России в Иркутской области

В начале декабря пройдут соревнования по пауэрлифтингу, жиму, пауэрспорту и силовому двоеборью



С 3 по 5 декабря в Иркутске разыграют национальный кубок по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, приседаниям, жиму лёжа и становой тяге по версиям IPL/СПР. Также в эти дни пройдёт всероссийский мастерский турнир «Кубок Байкала» по народному жиму, военному жиму, жимовому двоеборью, тяговому двоеборью, пауэрспорту, армлифтингу и стритлифтингу по версиям СПР/ФЖД/WAF/САР/WSF. Соревнования состоятся в фитнес-клубе «Myfit».



Турнир и кубок проводятся в личном и командном первенствах. К участию допускаются спортсмены из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, достигшие 13 лет. На соревнования уже поступило более 200 заявок от спортсменов Бурятии, Иркутской и Новосибирской областей, Забайкальского и Красноярского краёв.



Наградой для победителей абсолютного первенства национального кубка и всероссийского мастерского турнира «Кубок Байкала» станут пятикилограммовые кубки. Конструкция с тигром и гравировка выполнены из прочного металла, материал подиума – дерево. Наградой для победителей командного первенства на «Кубке Байкала» будут кубки весом около 10 кг. Об этом сообщает союз пауэрлифтеров России в Иркутской области.



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