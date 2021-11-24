Школьники Улан-Удэ создадут рекламу против коррупции

Конкурс пройдёт в три этапа
В столице Бурятии стартовал ежегодный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Мир без коррупции!». В нём могут принять участие учащиеся школ и воспитанники учреждений дополнительного образования. О начале конкурса сообщает пресс-служба мэрии.
Конкурс пройдёт в три этапа. С 19 ноября по 1 декабря пройдет сбор конкурсных работ, на 2 этапе со 2 по 6 декабря комиссия подведет итоги, а на 3 этапе – с 7 по 10 декабря победители получат свои заслуженные награды.
Награждение победителей состоится в рамках мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией.
- Участники доставляют свои работы по адресу: ул. Советская, 23 и помещают в специальный ящик с надписью «Конкурс «Мир без коррупции!». На конвертах нужно указать фамилию, имя, возраст участника, наименование образовательного учреждения, а также фамилию, инициалы и контакты законного представителя, педагога, - сообщили в комитете по образованию Улан-Удэ.
Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря. Он празднуется в России, Украине, Беларуси и других странах мира. Учреждён этот День резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 2003 года.
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