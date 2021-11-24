В селе Бурятии появилась скульптура «Семья»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Заиграевского района

Дерево в виде шара содержит родные сердцу слова



В селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии установили скульптуру «Семья». Новый памятник стал украшением сельского парка.



Скульптура выполнена по индивидуальному дизайну. Её стоимость по договору составила 595 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба администрации Заиграевского района, дерево в виде шара содержит родные сердцу слова: «мама», «папа», «дочка», «сынок», «семья», «любовь», «дом», «очаг», «верность», «доброта», «забота», «счастье», «нежность». Вокруг символ семьи – мама, папа, дочь и сын, держащиеся за руки.



- Пусть эти слова на дереве будут не просто словами, а ценностью каждой семьи. А скульптура «Семья» радует жителей и гостей посёлка, будет символом мира, дружбы, любви, согласия, взаимопонимания, символом крепости отношений в каждой семье, – поделились активисты села.

