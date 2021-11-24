В Бурятии оштрафовали жителей, прилетевших из ОАЭ и Мальдив

Не все туристы помнят о необходимости сдать ПЦР-тест на коронавирус
С 15 по 19 ноября в Бурятии возбуждено 28 административных дел в отношении вернувшихся из-за границы забывчивых жителей. Люди, прибывшие из Киргизии, Турции, Кипра, Таджикистана, Швеции, Ирландии, Кореи, ОАЭ, Сингапура, Казахстана, Армении, Грузии, Украины, Сербии, Мальдив не сдали вовремя тест на коронавирус.
В общей сложности им назначены административные штрафы на общую сумму 405 тысяч рублей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Россияне, прибывшие из-за границы, должны в течение трёх дней с момента въезда пройти однократное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства.
При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесённом в последние шести месяцев заболевании COVID-19 лабораторное обследование не требуется.
Результаты ПЦР-теста, сведения о перенесённом заболевании или вакцинации нужно разместить на едином портале государственных услуг.
Штрафы для нарушителей составляют от 15 до 40 тысяч.
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