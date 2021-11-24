В Чите откроются выставки художников Забайкалья

Будут представлены работы известных и начинающих авторов



Лучшие картины забайкальских мастеров будут представлены на отчётной выставке членов Союза художников России (0+). Предстоящий вернисаж откроется 26 ноября в музейно-выставочном центре Забайкальского края и будет разнообразен по жанрам и видам изобразительного искусства.



В выставке принимают участие более 25 художников из Читы, Краснокаменска и Агинского округа. Свои работы покажут Вячеслав Скроминский, Сергей Павлуцкий, Александр Ванькин, Андрей Пащенко, Игорь Елисеев, Наталья Корнет, Саяна Шухэртуева, Татьяна Ермилова, Зорикто Ешиев и другие. На этот раз в выставке участвуют четыре кандидата на вступление в Союз художников России: Артём Тарасов, Марина Пономарёва, Артём Декин и Александр Котухов.



- В экспозиции предстанет более 80 произведений, которые привлекают разнообразием жанров, тем и авторского почерка. Зрители увидят пейзажи Забайкалья и виды Байкала, город Читу и её окрестности, портреты современников и наполненные ощущением лета цветочные натюрморты. В сюжетных произведениях на темы языческих обрядов, флота, бурятских традиций и Востока раскрывается нестандартный взгляд художников на окружающий мир, - рассказали в музейно-выставочном центре Забайкальского края.



Кроме того, в этот день начнёт работу выставка художников Забайкалья (16+), где будут представлены произведения известных и начинающих авторов из Читы, Оловяннинского, Улётовского, Карымского и других районов. Они работают в самых разных направлениях, стилях и жанрах искусства: живописи, графике, фотографии, скульптуре и декоративно-прикладном творчестве.



В экспозиции будут представлены десятки произведений. Среди них есть пейзажи Забайкалья, натюрморты с изображением цветов, посуды, предметов интерьера, а также портреты и сюжетные полотна. Не менее интересен раздел декоративно-прикладного творчества. Впервые за последние годы будут представлены гипсовые барельефы и изделия из эпоксидной смолы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



