Малоимущие жители Бурятии заключают социальные контракты

В рамках этого контракта можно получить до 250 тысяч рублей



В Бурятии малоимущие жители заключают социальные контракты. Участвовать в программе может любой трудоспособный житель, чей доход ниже прожиточного минимума. Поддержку дают на подсобное хозяйство, ремонт печей, электропроводки, переобучение, поиск работы и другие цели. В Улан-Удэ популярностью пользуется открытие своего дела.



- В Бурятии более двух тысяч семей уже стали участниками социального контракта. В рамках реализации нацпроекта «Демография» предоставляется адресная социальная помощь на основании социального контракта. В этом году в связи с расширением направлений семьям можно выбрать одно из следующих направлений социального контракта - открыть собственное дело, заняться личным подсобным хозяйством, пройти переобучение и трудоустроиться, также обеспечить пожарную безопасность, - отметил председатель комитета по социальной политике Народного Хурала Бурятии Игорь Марковец.



Благодаря этой программе малоимущие семьи с начала года получили государственную помощь на сумму 203,5 млн рублей.



Константин Ревякин презентовал депутатам бурятского парламента продукцию собственного производства. С супругой Татьяной Сергеевной он воспитывает троих детей. В марте 2021 года Константин обратился с заявлением на оказание государственной социальной помощи.



-После подписания социального контракта начал заниматься производством отделочных материалов для наружных и внутренних работ, также производством гибкого камня, гибкого мрамора и клинкерных панелей. Благодаря программе, развиваемся, открыли свое дело. Мы довольны, - рассказал Константин Ревякин.



Ещё одна жительница Бурятии Мария в октябре этого года она обратилась с заявлением на оказание социальной помощи по поиску работы. На основании соцконтракта устроилась в магазин розничной торговли. В ноябре получила выплату в размере 13 298 руб.



-В декабре получу выплату в связи с трудоустройством. Возможность появилась благодаря программе «Социальный контракт». Буквально 18 октября подписала социальный контракт, потом была трудоустроена в ООО «Меркурий» специалистом торгового зала. Ещё получила выплату. Ребёнку купила зимние сапоги. Я очень довольна, что благодаря этой программе, доход нашей семьи увеличился, - сказала Мария.



Пресс-служба бурятского парламента сообщает, что социальный контракт заключается органом соцзащиты с малоимущим одиноко проживающим гражданином или с членом малоимущей семьи, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума.



Помощь может быть предоставлена в виде ежемесячного пособия или единовременной выплаты. В зависимости от направления использования социального контракта можно получить до 250 000 рублей.



Средства в рамках социального контракта могут быть использованы на осуществление предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, содействие в преодолении трудной жизненной ситуации, поиск работы.

