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Волонтёры вывезли с Байкала 8 тонн вторсырья

Волонтёры вывезли с Байкала 8 тонн вторсырья
Общество,  Фото:пресс-служба ИРЭОО «Мой Байкал»
Проект проводился в прибрежных посёлках Бурятии и Иркутской области

В Бурятии и Иркутской области прошли заключительные выезды проекта «Экодесант». 14 байкальских посёлков и 41 волонтёрский выезд, 403 участника и 8224,17 кг вторсырья отправлено на переработку – таковы главные итоги первого года работы проекта.

«Экодесант» в 2021 году посетил посёлки: Бугульдейка, Таловка, Сарма, Шара-Тогот, Сахюрта, Куркуты, Куреть, Косая Степь, Еланцы Ольхонского района Иркутской области; а также посёлки Оймур, Дубинино, Дулан, Старый Энхэлук и село Сухая Кабанского района Бурятии.

Жителям посёлков предлагалось начать сортировать и не выбрасывать на общую свалку металл, стекло, макулатуру, пластик. Накопленное раз в два месяца забирали волонтёры, сортировали и отвозили на переработку в Иркутск, Ангарск или Улан-Удэ. «Экодесанту» удалось собрать более 8 тонн вторсырья.

- Рабочая группа «Экодесанта» также проводит обучающие мероприятия для местных жителей: лекции и мастер-классы на экотематику. В рамках проекта дополнительно проходил конкурс по сбору вторсырья и были разыграны ценные призы среди участников, - сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.
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