Её проведут на четырёх торговых площадках города
В столице Бурятии с 3 по 5 декабря запланировано проведение сельскохозяйственной ярмарки «Мясная ярмарка-2021». Мероприятие пройдёт с обязательным соблюдением всех противоэпидемических мер.
- Мясная ярмарка проводится с целью стабилизации цен на мясо и является традиционной ежегодной сельскохозяйственной ярмаркой, на которой жители города могут сделать запасы на зиму не только мяса, но и приобрести субпродукты, мясные полуфабрикаты непосредственно от производителей, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.
Администрацией города Улан-Удэ определены четыре торговые площадки ярмарки:
- ТРЦ «Capital Mall» (пр. Автомобилистов, д.4а-1);
- Рынок «Стимул» (ул. Иволгинская, 13а);
- ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108);
- ТК «Центральный рынок» (ул. Балтахинова, 9).
Ожидается участие более 150 участников. Среди них крестьянско-фермерские хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы и организации, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, личные подсобные хозяйства районов республики.
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В Улан-Удэ развернётся «Мясная ярмарка»
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