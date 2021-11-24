В номинации представлены начинающие предприниматели и управленцы
Начинающих предпринимателей и управленцев Дальневосточного федерального округа в возрасте до 30 лет, внёсших весомый вклад в развитие региона, наградят на премии «Звезда Дальнего Востока». Самые яркие бизнесмены будут отмечены номинацией «Молодые львы».
Среди номинантов представлены участники конкурсов и проектов платформы «Россия – страна возможностей». В этом году региональный отбор прошли около 15 участников премии. Вручение премии пройдёт в декабре в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве».
Ежегодная общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится с 2017 года в рамках фестиваля «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2021». За это время лауреатами премии стали более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов, которые внесли вклад в развитие Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В ДФО наградят «дальневосточных львов»
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