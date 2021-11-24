В Улан-Удэ состоится финал конкурса «Наранай туяа»

В этом году мероприятие отмечает 30-летний юбилей



В столице Бурятии пройдёт финал XXX межрегионального конкурса исполнителей детской эстрадной песни «Наранай туяа – Лучики солнца. Новые имена». Гала-концерт состоится 2 декабря в Бурятском драматическом театре имени Х. Намсараева.



В конкурсе «Наранай туяа» принимают участие дети от 7 до 17 лет в номинациях «Сольное пение» и «Вокальный ансамбль». В рамках первого тура, проходившего в заочной форме, участники отправляли свои видео с записью вокальных номеров. На финал «Наранай туяа» съедутся юные исполнители из районов Бурятии и других регионов России.



– В 2021 году конкурс отмечает 30-летний юбилей. Благодаря этому конкурсу на протяжении 30 лет талантливые дети имеют возможность показать себя на сцене, получить огромный опыт. Многие участники, участвовавшие ранее в конкурсе, добились больших успехов, стали известными артистами, – сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



Возрастное ограничение 0+

