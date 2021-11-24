 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 ноября

23 ноября

Популярное

В Улан-Удэ состоится финал конкурса «Наранай туяа»

В Улан-Удэ состоится финал конкурса «Наранай туяа»
Общество,  Фото:pixabay.com
В этом году мероприятие отмечает 30-летний юбилей

В столице Бурятии пройдёт финал XXX межрегионального конкурса исполнителей детской эстрадной песни «Наранай туяа – Лучики солнца. Новые имена». Гала-концерт состоится 2 декабря в Бурятском драматическом театре имени Х. Намсараева.

В конкурсе «Наранай туяа» принимают участие дети от 7 до 17 лет в номинациях «Сольное пение» и «Вокальный ансамбль». В рамках первого тура, проходившего в заочной форме, участники отправляли свои видео с записью вокальных номеров. На финал «Наранай туяа» съедутся юные исполнители из районов Бурятии и других регионов России.

– В 2021 году конкурс отмечает 30-летний юбилей. Благодаря этому конкурсу на протяжении 30 лет талантливые дети имеют возможность показать себя на сцене, получить огромный опыт. Многие участники, участвовавшие ранее в конкурсе, добились больших успехов, стали известными артистами, – сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

Возрастное ограничение 0+
Улан-Удэ Бурятия гала-концерт конкурс вокальный конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите откроются выставки художников Забайкалья
В Чите откроются выставки художников Забайкалья
Общество, 24.11.2021
Будут представлены работы известных и начинающих авторов
Волонтёры вывезли с Байкала 8 тонн вторсырья
Волонтёры вывезли с Байкала 8 тонн вторсырья
Общество, 24.11.2021
Проект проводился в прибрежных посёлках Бурятии и Иркутской области
В Улан-Удэ развернётся «Мясная ярмарка»
В Улан-Удэ развернётся «Мясная ярмарка»
Общество, 24.11.2021
Её проведут на четырёх торговых площадках города
В Забайкалье подтвердилась вспышка узелкового дерматита
В Забайкалье подтвердилась вспышка узелкового дерматита
Общество, 24.11.2021
Очаг заболевания ликвидируются ветврачами в Ононском районе
В Иркутске разыграют кубки по силовым видам спорта
В Иркутске разыграют кубки по силовым видам спорта
Общество, 24.11.2021
В начале декабря пройдут соревнования по пауэрлифтингу, жиму, пауэрспорту и силовому двоеборью
В Улан-Удэ откроется фольклорно-комиксовая выставка
В Улан-Удэ откроется фольклорно-комиксовая выставка
Общество, 24.11.2021
Среди экспонатов выставки будут представлены работы конкурсного проекта «Буряад комикс»
Улан-удэнцы могут сделать новогодние подарки больным детям
Улан-удэнцы могут сделать новогодние подарки больным детям
Общество, 24.11.2021
Многие детишки прикованы к кроватям и инвалидным креслам
В Забайкалье в 2022 году сохранятся все маршруты поездов
В Забайкалье в 2022 году сохранятся все маршруты поездов
Общество, 24.11.2021
С 12 декабря на железной дороге начнёт действовать новый график движения
В Забайкалье воспитанники соццентра живут в «тренировочных» квартирах
В Забайкалье воспитанники соццентра живут в «тренировочных» квартирах
Общество, 24.11.2021
Ребята с нетерпением ждут своей очереди, рассказывают педагоги
В Иркутске стартует турвыставка «Байкалтур»
В Иркутске стартует турвыставка «Байкалтур»
Общество, 24.11.2021
Торжественное открытие запланировано на 25 ноября
В селе Бурятии появилась скульптура «Семья»
В селе Бурятии появилась скульптура «Семья»
Общество, 24.11.2021
Дерево в виде шара содержит родные сердцу слова
В Забайкалье спасли ещё одну лайку после нападения кабана
В Забайкалье спасли ещё одну лайку после нападения кабана
Общество, 24.11.2021
Собака поступила к ветеринарам в тяжёлом состоянии
В Бурятии специалисты РХБЗ проводят дезинфекцию военкоматов
В Бурятии специалисты РХБЗ проводят дезинфекцию военкоматов
Общество, 24.11.2021
Ежедневно обрабатывается более 1,5 тысяч кв. м
В Бурятии прошёл традиционный конкурс по бурятскому языку
В Бурятии прошёл традиционный конкурс по бурятскому языку
Общество, 24.11.2021
Мероприятие провели в дистанционном формате
Улан-Удэ примет чемпионат и первенство по ушу
Улан-Удэ примет чемпионат и первенство по ушу
Общество, 24.11.2021
Соревнования стартуют в ФСК в эту пятницу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^