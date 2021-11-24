В Бурятии с начала года выявили 179 коррупционных преступлений

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Арестовано имущество подозреваемых на сумму более 139 млн рублей



В 2020 году в Бурятии выявлено 181 преступление коррупционной направленности, за 10 месяцев 2021 года - 179. Об этом сообщили на координационном совещании руководителей правоохранительных органов республики, которое состоялось 19 ноября под председательством прокурора республики Галины Ковалёвой.



- Уголовно-правовой оценки потребовали коррупционные проявления в сферах оказания государственных услуг, освоения бюджетных средств, распоряжения муниципальным имуществом. За два года пресечено 209 фактов взяточничества. По ходатайствам органов следствия наложен арест на имущество обвиняемых (подозреваемых) в совершении коррупционных преступлений на сумму свыше 139 млн рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Для дальнейшей активизации работы запланирован комплекс мероприятий, нацеленный на пресечение фактов коррупции при реализации национальных проектов, выполнении государственных и муниципальных программ, в социально-значимых отраслях, на противодействие легализации незаконно полученных денежных средств и иного имущества.



С учетом итогов изучения состояния законности в уголовном процессе проработаны меры по борьбе с укрывательством преступлений, сокращению сроков предварительного расследования, усилению защиты прав потерпевших от преступных посягательств, повышению качества следствия и дознания в целях исключения возвращения дел на доследование. Повышенное внимание уделено недопущению необоснованного вовлечения граждан в сферу уголовного судопроизводства.

