Арестовано имущество подозреваемых на сумму более 139 млн рублей
В 2020 году в Бурятии выявлено 181 преступление коррупционной направленности, за 10 месяцев 2021 года - 179. Об этом сообщили на координационном совещании руководителей правоохранительных органов республики, которое состоялось 19 ноября под председательством прокурора республики Галины Ковалёвой.
- Уголовно-правовой оценки потребовали коррупционные проявления в сферах оказания государственных услуг, освоения бюджетных средств, распоряжения муниципальным имуществом. За два года пресечено 209 фактов взяточничества. По ходатайствам органов следствия наложен арест на имущество обвиняемых (подозреваемых) в совершении коррупционных преступлений на сумму свыше 139 млн рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Для дальнейшей активизации работы запланирован комплекс мероприятий, нацеленный на пресечение фактов коррупции при реализации национальных проектов, выполнении государственных и муниципальных программ, в социально-значимых отраслях, на противодействие легализации незаконно полученных денежных средств и иного имущества.
С учетом итогов изучения состояния законности в уголовном процессе проработаны меры по борьбе с укрывательством преступлений, сокращению сроков предварительного расследования, усилению защиты прав потерпевших от преступных посягательств, повышению качества следствия и дознания в целях исключения возвращения дел на доследование. Повышенное внимание уделено недопущению необоснованного вовлечения граждан в сферу уголовного судопроизводства.
В Бурятии с начала года выявили 179 коррупционных преступлений
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Директоров предприятий оштрафовали
Команда победителей получит 175 тысяч рублей
Участники померятся силами в национальных видах спорта
Порывы ветра могут достигать 14 м/с
«Тайный мир выдр», - так назвал свой пост специалист
В Бурятии подвели итоги контроля за питанием в школах
По его итогам в Байкальском заповеднике будут созданы мозаичные панно
Результаты «Эрхим багша» объявят 26 ноября
В Иркутской области завершился праздник «Живые традиции»
КДЦ села Орлик был переоборудован в полноценный кинотеатр
Результаты станут известны 29 ноября
Соревнования проходили среди спортсменов с ПОДА
Мероприятие проходило в формате онлайн
Баллоны с 02 будут переданы в городские медучреждения
Команда ИГУ стала призёром в двух дисциплинах студенческого кубка