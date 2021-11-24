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В Бурятии с начала года выявили 179 коррупционных преступлений

В Бурятии с начала года выявили 179 коррупционных преступлений
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Арестовано имущество подозреваемых на сумму более 139 млн рублей

В 2020 году в Бурятии выявлено 181 преступление коррупционной направленности, за 10 месяцев 2021 года - 179. Об этом сообщили на координационном совещании руководителей правоохранительных органов республики, которое состоялось 19 ноября под председательством прокурора республики Галины Ковалёвой.

- Уголовно-правовой оценки потребовали коррупционные проявления в сферах оказания государственных услуг, освоения бюджетных средств, распоряжения муниципальным имуществом. За два года пресечено 209 фактов взяточничества. По ходатайствам органов следствия наложен арест на имущество обвиняемых (подозреваемых) в совершении коррупционных преступлений на сумму свыше 139 млн рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Для дальнейшей активизации работы запланирован комплекс мероприятий, нацеленный на пресечение фактов коррупции при реализации национальных проектов, выполнении государственных и муниципальных программ, в социально-значимых отраслях, на противодействие легализации незаконно полученных денежных средств и иного имущества.

С учетом итогов изучения состояния законности в уголовном процессе проработаны меры по борьбе с укрывательством преступлений, сокращению сроков предварительного расследования, усилению защиты прав потерпевших от преступных посягательств, повышению качества следствия и дознания в целях исключения возвращения дел на доследование. Повышенное внимание уделено недопущению необоснованного вовлечения граждан в сферу уголовного судопроизводства.
прокуратура

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