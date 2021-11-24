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Котельные в районе Бурятии не пополнили запасом топлива

Котельные в районе Бурятии не пополнили запасом топлива
Общество,  Фото:pexels.com
Директоров предприятий оштрафовали

Как выяснила прокурорская проверка, в Иволгинском районе Бурятии теплоснабжающие организаций - муниципальные унитарные предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Тепловик» и «Иволгинское» нарушали закон в сфере ЖКХ.

Установлено, что на начало отопительного сезона предприятия не обеспечили нормативный запас угля на 11 котельных района.

В отношении должностных лиц – директоров предприятий возбуждены административные дела. Суд оштрафовал каждого из руководителей предприятий на 30 тысяч рублей.

Нормативный запас топлива на территории района создан, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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