Директоров предприятий оштрафовали
Как выяснила прокурорская проверка, в Иволгинском районе Бурятии теплоснабжающие организаций - муниципальные унитарные предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Тепловик» и «Иволгинское» нарушали закон в сфере ЖКХ.
Установлено, что на начало отопительного сезона предприятия не обеспечили нормативный запас угля на 11 котельных района.
В отношении должностных лиц – директоров предприятий возбуждены административные дела. Суд оштрафовал каждого из руководителей предприятий на 30 тысяч рублей.
Нормативный запас топлива на территории района создан, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Котельные в районе Бурятии не пополнили запасом топлива
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