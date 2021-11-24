Котельные в районе Бурятии не пополнили запасом топлива

Директоров предприятий оштрафовали



Как выяснила прокурорская проверка, в Иволгинском районе Бурятии теплоснабжающие организаций - муниципальные унитарные предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Тепловик» и «Иволгинское» нарушали закон в сфере ЖКХ.



Установлено, что на начало отопительного сезона предприятия не обеспечили нормативный запас угля на 11 котельных района.



В отношении должностных лиц – директоров предприятий возбуждены административные дела. Суд оштрафовал каждого из руководителей предприятий на 30 тысяч рублей.



Нормативный запас топлива на территории района создан, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

