В Прибайкальском нацпарке охранник дикой природы снял милых выдр

«Тайный мир выдр», - так назвал свой пост специалист



Помощник директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Артур Мурзаханов на своей странице поделился кадрами двух милых выдр и рассказал, как ему удалось к ним подобраться.



Выдры скрытные и осторожные зверьки. Немногим приходилось наблюдать их в дикой природе.



- Мне лишь однажды речные выдры позволили вторгнуться в их тайный мир. Это было несколько лет назад, - рассказал Мурзаханов.



Он уверяет, что «не напрягался», а открыто сел напротив полыньи, где две выдры добывали рыбу.



- Ухаживали за своим драгоценным мехом, нежно почесывая друг друга или валяясь на льду. При этом издавая резкие звуки больше схожие с писком мелких птах. Скоро на сайте Заповедное Прибайкалье / Western Baikal Protected Areas сможете сами это увидеть и услышать. Мне удалось записать и видео, - делится впечатлениями Мурзаханов.



Он уже целый год пытается наладить контакт с этими животными. Наконец-то на днях это удалось. Пара выдр позволила подойти к ним близко и сделать хорошие кадры.



В посте он поблагодарил своих коллег – старшего госинспектора Виктора Рожкова – «знатока природы Прибайкалья» и замначальника научного отдела Павла Жовтюка, за консультацию и оказание практической помощи в съёмке выдр.



- А еще..., - создал интригу автор поста, - Но об этом в следующий раз. Сейчас собираюсь к ним на свидание. Вчера во время съемки было пасмурно, и шёл снег. Сегодня будет солнечная погода, резко похолодало и кадры должны получиться интересные. Очень надеюсь, что они в очередной раз позволят вторгнуться в их тайный мир.



