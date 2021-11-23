Призовой фонд превысил 2 млн рублей
В районном Доме культуры в Заиграево состоялась торжественная церемония награждения «Лучший ТОС – 2021». В этом году призовой фонд Заиграевского районного конкурса составил более 2 млн рублей.
Как отмечают в управлении культуры Заиграевского района, конкурс этого года особенный, тосовцы впервые «вышли в свет» после ковидных ограничений.
- Работы активистов награждали первые лица района. Третье место и сертификаты на 30 тысяч рублей сразу у 20 ТОСов. Второе место и денежные призы в 40 тысяч у 16 самоуправлений. Апогей вечера – первые места и 50 тысяч рублей у семи объединений! 23 ТОСа и почётное четвёртое место забрали 15 тысяч рублей. Обладатели пятого места и поощрительные призы получили соответственно по 10 и 5 тысяч рублей, - сообщает районная газета «Вперед».
С плодотворным подведением итогов «тосовцев» поздравил врио главы МО «Заиграевский район» Александр Митыпов. В своём поздравлении он отметил высокую творческую активность ТОСов и пожелал успешного развития и новых идей. Количество ТОСов в Заиграево с каждым годом увеличивается. В прошлом году их было 154, а в этом – уже 169. Молодежь района пополняет ряды активистов. Организаторы конкурса уверены, что на следующий год самоуправлений станет ещё больше.
В Заиграевском районе Бурятии наградили лучшие ТОСы
Общество, Фото:
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