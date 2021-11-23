 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 ноября

22 ноября

Популярное

В Бурятии вручили ключи от 40 новых школьных автобусов

В Бурятии вручили ключи от 40 новых школьных автобусов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Теперь детям не придётся идти до школы несколько километров

Районные школы Бурятии получили 40 новых автобусов. Передача ключей состоялась сегодня в Улан-Удэ на площадке у ТЦ Capitall Mall.

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал новые школьные автобусы «новогодним подарком».

- Скоро новый год, и вот новогодние подарки, егодня получаем аж 40 новых автобусов - хороших, тёплых, комфортных, чтобы нашим детям было удобно, – сказал Алексей Цыденов.


Сейчас в ряде населённых пунктов дети вынуждены добираться на занятия, преодолевая по несколько километров. Новые автобусы придут школьникам на помощь.

- Очень хорошее, замечательное и знаменательное событие, мы так давно ждали этого. У наших школ огромная потребность в школьных автобусах. Тарбагатайский район – это пригородный район, и такие поселения как Нижний Саянтуй, посёлок Николаевский за последние 10 лет сильно разрослись, увеличивается количество детей, строятся дома. Наряду с потребностью в строительстве новых объектов образования и появляется потребность в подвозе детей. Новые три школьных автобуса не в полной мере, но решают проблему комфортной доставки наших детей до образовательных учреждений. Самое главное – мы обеспечиваем безопасность наших детей на дорогах, они не ходят пешком, а ездят в комфортных условиях, – поделился с «Байкал-Daily» глава Тарбагатайского района Владимир Смолин.


- Посёлок у нас большой, протяжённость большая, в зимний период особенно это актуально. Некоторые дети проживают от школы на расстоянии до пяти километров, - рассказала «Байкал-Daily» директор Джидинской средней школы Дарья Базарова.

Вопрос работе школьных автобусов был задан главе Бурятии Алексею Цыденову во время прямой трансляции в сентябре. Мать четырёх детей из Нижнего Саянтуя жаловалась, что школьный автобус забирает только учеников младших классов. Тогда и была анонсирована поставка 40 новых автобусов.

- До конца года нам поступит 40 новых автобусов, сейчас мы пересматриваем схему, потому что немного изменились правила. До конца сентября мы разработаем конкретное распределение, - ответил на вопрос заместитель министра образования Бурятии Валерий Поздняков, который присутствовал на прямой трансляции.

Автобусы приобретены за счёт средств федерального бюджета.


школы школьный автобус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии появится послабление для части контактных лиц
В Бурятии появится послабление для части контактных лиц
Общество, 23.11.2021
Некоторым контактных разрешили не уходить на самоизоляцию
В Иркутске разрабатывают комплекс мер защиты от подтоплений
В Иркутске разрабатывают комплекс мер защиты от подтоплений
Общество, 23.11.2021
Ранее в городе приходилось вводить режим ЧС
В Бурятии полы в автобусах и такси могут начать мыть дважды в сутки
В Бурятии полы в автобусах и такси могут начать мыть дважды в сутки
Общество, 23.11.2021
Также необходимо проводить обработку в салоне
Чингис Ли впервые проведёт масштабные выступления в столицах
Чингис Ли впервые проведёт масштабные выступления в столицах
Общество, 23.11.2021
Эпатажный певец из Бурятии выступит в Москве и Санкт Петербурге в дни новогодних каникул
В Бурятии расширили список подлежащих обязательной вакцинации
В Бурятии расширили список подлежащих обязательной вакцинации
Общество, 23.11.2021
Документ подписал главный санврач Бурятии
В Бурятии проводят защитный ритуал невесты
В Бурятии проводят защитный ритуал невесты
Общество, 23.11.2021
В буддийских храмах республики проходит молебен, направленный на укрепление семейных отношений
Российский певец «в шоке» от красоты Бурятии
Российский певец «в шоке» от красоты Бурятии
Общество, 23.11.2021
Певец R.A.SVET, которому прочат большое будущее в шоу-бизнесе, выступит в Улан-Удэ
В Улан-Удэ началась заливка катков
В Улан-Удэ началась заливка катков
Общество, 23.11.2021
Первым зальют каток на Бурводе
В Сети обсуждали медлительный трап в улан-удэнском аэропорту
В Сети обсуждали медлительный трап в улан-удэнском аэропорту
Общество, 23.11.2021
Ситуацию объяснил лично гендиректор аэропорта «Байкал»
Питерское общество бурятской культуры провело День открытых дверей
Питерское общество бурятской культуры провело День открытых дверей
Общество, 23.11.2021
В северной столице прошла встреча выходцев из Бурятии  
В Улан-Удэ на спектакле «оживут» треугольники, линии и круги
В Улан-Удэ на спектакле «оживут» треугольники, линии и круги
Общество, 23.11.2021
Театр имени Бестужева покажет «Метаморфозы для детей и взрослых»
В Бурятии завоют сирены
В Бурятии завоют сирены
Общество, 23.11.2021
Состоится проверка системы оповещения
Бурятский художник выпустил коллаборацию с московским брендом одежды
Бурятский художник выпустил коллаборацию с московским брендом одежды
Общество, 23.11.2021
Презентацию лимитированной арт-коллекции посетили известные люди 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^