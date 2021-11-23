В Бурятии вручили ключи от 40 новых школьных автобусов

- Скоро новый год, и вот новогодние подарки, егодня получаем аж 40 новых автобусов - хороших, тёплых, комфортных, чтобы нашим детям было удобно, – сказал Алексей Цыденов.







- Очень хорошее, замечательное и знаменательное событие, мы так давно ждали этого. У наших школ огромная потребность в школьных автобусах. Тарбагатайский район – это пригородный район, и такие поселения как Нижний Саянтуй, посёлок Николаевский за последние 10 лет сильно разрослись, увеличивается количество детей, строятся дома. Наряду с потребностью в строительстве новых объектов образования и появляется потребность в подвозе детей. Новые три школьных автобуса не в полной мере, но решают проблему комфортной доставки наших детей до образовательных учреждений. Самое главное – мы обеспечиваем безопасность наших детей на дорогах, они не ходят пешком, а ездят в комфортных условиях, – поделился с «Байкал-Daily» глава Тарбагатайского района Владимир Смолин.







Автобусы приобретены за счёт средств федерального бюджета.











Районные школы Бурятии получили 40 новых автобусов. Передача ключей состоялась сегодня в Улан-Удэ на площадке у ТЦ Capitall Mall.Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал новые школьные автобусы «новогодним подарком».Сейчас в ряде населённых пунктов дети вынуждены добираться на занятия, преодолевая по несколько километров. Новые автобусы придут школьникам на помощь.- Посёлок у нас большой, протяжённость большая, в зимний период особенно это актуально. Некоторые дети проживают от школы на расстоянии до пяти километров, - рассказала «Байкал-Daily» директор Джидинской средней школы Дарья Базарова.Вопрос работе школьных автобусов был задан главе Бурятии Алексею Цыденову во время прямой трансляции в сентябре. Мать четырёх детей из Нижнего Саянтуя жаловалась, что школьный автобус забирает только учеников младших классов. Тогда и была анонсирована поставка 40 новых автобусов.- До конца года нам поступит 40 новых автобусов, сейчас мы пересматриваем схему, потому что немного изменились правила. До конца сентября мы разработаем конкретное распределение, - ответил на вопрос заместитель министра образования Бурятии Валерий Поздняков, который присутствовал на прямой трансляции.