Театр «Байкал» сыграет концерт по мотивам культовых фильмов и сериалов

Театр запускает проект «В мир кино»
9 декабря Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» запускает экспериментальный проект «В мир кино». Артисты театра сыграют концерт по мотивам культовых фильмов и сериалов.
-Популярные саундтреки к известным фильмам и сериалам. «Игра престолов», «Великолепный Век», «Шерлок», «Ну, погоди», «Титаник», известные многим этим и другие кавер-версии популярных саундтреков будут исполнены Национальным оркестром Бурятии, - сообщили в театре.
На афише проекта показаны главные герои фильмов «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер», мультфильм «Король Лев», отечественного «новогоднего» фильма «Ирония Судьбы или с лёгким паром».
Дирижером на концерте будет заслуженный деятель искусств Бурятии Жаргал Токтонов.
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Театр запускает проект «В мир кино»
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