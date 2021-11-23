Театр «Байкал» сыграет концерт по мотивам культовых фильмов и сериалов

Дирижером на концерте будет заслуженный деятель искусств Бурятии Жаргал Токтонов.





Возрастное ограничение 6+

9 декабря Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» запускает экспериментальный проект «В мир кино». Артисты театра сыграют концерт по мотивам культовых фильмов и сериалов.-Популярные саундтреки к известным фильмам и сериалам. «Игра престолов», «Великолепный Век», «Шерлок», «Ну, погоди», «Титаник», известные многим этим и другие кавер-версии популярных саундтреков будут исполнены Национальным оркестром Бурятии, - сообщили в театре.На афише проекта показаны главные герои фильмов «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер», мультфильм «Король Лев», отечественного «новогоднего» фильма «Ирония Судьбы или с лёгким паром».