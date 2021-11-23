Бурятия стала первой в стране по боевым искусствам

Особый вклад внесли ушуисты



Бурятия одержала победу в общекомандном зачёте спортивных соревнований по боевым искусствам-2021. Соревнования проводились в рамках V летней спартакиады молодёжи России.



Кубок сегодня, 23 ноября, на церемонии награждения в Москве вручили министру спорта и молодёжной политики Бурятии Ивану Козыреву.



- Бурятия заняла уверенное первое место среди регионов численностью населения до 1 миллиона человек. Таких регионов в нашей стране 22, - сообщили в минспорта Бурятии.



Такой высокий результат стал достижимым благодаря успехам юных ушуистов. Команда Бурятии по ушул сразилась с 29 сборными из других регионов. Ребята сумели занять второе место в стране, уступив лишь 10 баллов Московской области.



Всего в спортивных соревнованиях по боевым искусствам приняли участие 915 человек из 72 регионов.





