Особый вклад внесли ушуисты
Бурятия одержала победу в общекомандном зачёте спортивных соревнований по боевым искусствам-2021. Соревнования проводились в рамках V летней спартакиады молодёжи России.
Кубок сегодня, 23 ноября, на церемонии награждения в Москве вручили министру спорта и молодёжной политики Бурятии Ивану Козыреву.
- Бурятия заняла уверенное первое место среди регионов численностью населения до 1 миллиона человек. Таких регионов в нашей стране 22, - сообщили в минспорта Бурятии.
Такой высокий результат стал достижимым благодаря успехам юных ушуистов. Команда Бурятии по ушул сразилась с 29 сборными из других регионов. Ребята сумели занять второе место в стране, уступив лишь 10 баллов Московской области.
Всего в спортивных соревнованиях по боевым искусствам приняли участие 915 человек из 72 регионов.
Бурятия стала первой в стране по боевым искусствам
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