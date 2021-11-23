Гиревики Бурятии выиграли всероссийский турнир

Спортсмен из Агинского округа стал мастером спорта России по гиревому спорту
С 17 по 21 ноября в Улан-Удэ прошёл всероссийский турнир по гиревому спорту на призы заслуженного мастера России Сергея Леонова. В соревнованиях приняли участие более 370 участников из 17 регионов России.
В составе сборной команды Бурятии выступил кандидат в мастера спорта, уроженец села Зугалай Агинского Бурятского округа Булат Жамьянов. В команде также выступили мастер спорта Денис Кудашев, мастера спорта международного класса Сергей Любимский и Сергей Каргин.
- Эстафета проходила в упражнении «толчок по длинному циклу». Толчок гирь по длинному циклу считается наиболее тяжёлым упражнением в плане физических нагрузок, испытываемых спортсменом, а также в плане технической составляющей выполнения упражнения. Данное упражнение представляет собой своеобразный симбиоз классического толчка и рывка. Вес гирь составлял 32 кг, – рассказали в федерации по развитию гиревого спорта.
По итогам эстафеты сборная команда Бурятии набрала 137 подъёмов и стала победителем всероссийских соревнований.
- Наш спортсмен Булат Жамьянов, набрав вместе с командой мастерский результат в 137 подъёмов, первым в истории Аги выполнил норматив мастера спорта России по гиревому спорту, – рассказал начальник отдела по развитию физической культуры и спорта администрации Агинского Бурятского округа Булат Бальжинимаев.
В начале октября Булат Жамьянов стал чемпионом Вооружённых сил РФ по дисциплине «Рывок гири» в городе Смоленск. Также является неоднократным чемпионом по гиревому спорту культурно-спортивного праздника «Зунай наадан» Могойтуйского района и Агинского Бурятского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Напомним, что сборная Бурятии на турнире на призы Сергея Леонова заняла первое общекомандное место среди мужчин, женщин, юниоров и ветеранов. Абсолютными чемпионами стали Сергей Каргин в дисциплине «длинный цикл» и Андрей Рассадин в «двоеборье». Кроме этого, золотые медали выиграли Василий Недорезов, Сергей Любимский, Дмитрий Коломин и Денис Кудашев.
Гиревики Бурятии выиграли всероссийский турнир
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Девушка выиграла обучение в художественном университете
Госнаграды удостоился учёный-востоковед Борис Базаров
Четвертая премьера состоится в Бурятском драмтеатре
Дети развесили кормушки на деревьях около школы
Предлагается увеличить стоимость проезда в автобусах - с 24 до 25 рублей, в трамваях - с 18 до 20 рублей
Теперь детям не придётся идти до школы несколько километров
Театр запускает проект «В мир кино»
Особый вклад внесли ушуисты
Некоторым контактных разрешили не уходить на самоизоляцию
Ранее в городе приходилось вводить режим ЧС
Документ подписал главный санврач Бурятии
Также необходимо проводить обработку в салоне
Эпатажный певец из Бурятии выступит в Москве и Санкт Петербурге в дни новогодних каникул
В буддийских храмах республики проходит молебен, направленный на укрепление семейных отношений
Певец R.A.SVET, которому прочат большое будущее в шоу-бизнесе, выступит в Улан-Удэ