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Гиревики Бурятии выиграли всероссийский турнир

Гиревики Бурятии выиграли всероссийский турнир
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Спортсмен из Агинского округа стал мастером спорта России по гиревому спорту

С 17 по 21 ноября в Улан-Удэ прошёл всероссийский турнир по гиревому спорту на призы заслуженного мастера России Сергея Леонова. В соревнованиях приняли участие более 370 участников из 17 регионов России.

В составе сборной команды Бурятии выступил кандидат в мастера спорта, уроженец села Зугалай Агинского Бурятского округа Булат Жамьянов. В команде также выступили мастер спорта Денис Кудашев, мастера спорта международного класса Сергей Любимский и Сергей Каргин.

- Эстафета проходила в упражнении «толчок по длинному циклу». Толчок гирь по длинному циклу считается наиболее тяжёлым упражнением в плане физических нагрузок, испытываемых спортсменом, а также в плане технической составляющей выполнения упражнения. Данное упражнение представляет собой своеобразный симбиоз классического толчка и рывка. Вес гирь составлял 32 кг, – рассказали в федерации по развитию гиревого спорта.

По итогам эстафеты сборная команда Бурятии набрала 137 подъёмов и стала победителем всероссийских соревнований.

- Наш спортсмен Булат Жамьянов, набрав вместе с командой мастерский результат в 137 подъёмов, первым в истории Аги выполнил норматив мастера спорта России по гиревому спорту, – рассказал начальник отдела по развитию физической культуры и спорта администрации Агинского Бурятского округа Булат Бальжинимаев.

В начале октября Булат Жамьянов стал чемпионом Вооружённых сил РФ по дисциплине «Рывок гири» в городе Смоленск. Также является неоднократным чемпионом по гиревому спорту культурно-спортивного праздника «Зунай наадан» Могойтуйского района и Агинского Бурятского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Напомним, что сборная Бурятии на турнире на призы Сергея Леонова заняла первое общекомандное место среди мужчин, женщин, юниоров и ветеранов. Абсолютными чемпионами стали Сергей Каргин в дисциплине «длинный цикл» и Андрей Рассадин в «двоеборье». Кроме этого, золотые медали выиграли Василий Недорезов, Сергей Любимский, Дмитрий Коломин и Денис Кудашев.
гиревой спорт всероссийский турнир Бурятия Агинский Бурятский округ спорт

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