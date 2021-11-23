Ранее в городе приходилось вводить режим ЧС
В Иркутске готовят меры защиты от подтоплений, сообщили в пресс-службе администрации города.
– Администрация города продолжает разработку комплекса мер по борьбе с подтоплениями: на данный момент специалисты предложили перечень мероприятий по стабилизации обстановки. Уже в следующем году мы должны приступить к их реализации. Кроме того, для корректировки стратегии борьбы со стихией необходимо на определенных участках выполнить инженерные изыскания. Важно минимизировать угрозу здоровью людей и их имуществу, – отметил первый заместитель мэра города Андрей Южаков.
Также специалисты гидрологи и гидрогеологи, привлечённые администрацией Иркутска, разработали ряд мероприятий по водопонижению и водоотведению. Среди предложенных мер – в пониженных формах рельефа установить колодцы с оборудованием насосных станций откачки грунтовых вод, а также нарезать кюветы вдоль дорог.
Очаги подтопления в Ленинском и Правобережном округах города Иркутска возникли осенью прошлого года в результате повышения уровня грунтовых вод. Весной в зоне подтопления оказались территории жилой застройки. По заключению специалистов, ситуация обострилась из-за снежной зимы, холодной затяжной весны, а также значительных осадков, выпавших летом.
В связи с ухудшением обстановки 16 июня постановлением мэра Иркутска Руслана Болотова на пострадавших территориях был установлен режим «чрезвычайная ситуация». Это позволило оперативно заняться отводом вод.
В поселке Горького, с помощью передвижной насосной станции, была проведена откачка вод. Обустроены водоотводные канавы, траншеи, кюветы с установкой труб, подготовлена насыпь, проведены мероприятия по водопонижению. В нескольких зонах пади Грязнуха были расчищены водоотводные канавы, сделана насыпь вдоль реки Ушаковки, проложены трубы под автомобильной дорогой.
В Иркутске разрабатывают комплекс мер защиты от подтоплений
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