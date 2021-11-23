 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 ноября

22 ноября

Популярное

В Иркутске разрабатывают комплекс мер защиты от подтоплений

В Иркутске разрабатывают комплекс мер защиты от подтоплений
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ранее в городе приходилось вводить режим ЧС

В Иркутске готовят меры защиты от подтоплений, сообщили в пресс-службе администрации города.

– Администрация города продолжает разработку комплекса мер по борьбе с подтоплениями: на данный момент специалисты предложили перечень мероприятий по стабилизации обстановки. Уже в следующем году мы должны приступить к их реализации. Кроме того, для корректировки стратегии борьбы со стихией необходимо на определенных участках выполнить инженерные изыскания. Важно минимизировать угрозу здоровью людей и их имуществу, – отметил первый заместитель мэра города Андрей Южаков.

Также специалисты гидрологи и гидрогеологи, привлечённые администрацией Иркутска, разработали ряд мероприятий по водопонижению и водоотведению. Среди предложенных мер – в пониженных формах рельефа установить колодцы с оборудованием насосных станций откачки грунтовых вод, а также нарезать кюветы вдоль дорог.

Очаги подтопления в Ленинском и Правобережном округах города Иркутска возникли осенью прошлого года в результате повышения уровня грунтовых вод. Весной в зоне подтопления оказались территории жилой застройки. По заключению специалистов, ситуация обострилась из-за снежной зимы, холодной затяжной весны, а также значительных осадков, выпавших летом.

В связи с ухудшением обстановки 16 июня постановлением мэра Иркутска Руслана Болотова на пострадавших территориях был установлен режим «чрезвычайная ситуация». Это позволило оперативно заняться отводом вод.

В поселке Горького, с помощью передвижной насосной станции, была проведена откачка вод. Обустроены водоотводные канавы, траншеи, кюветы с установкой труб, подготовлена насыпь, проведены мероприятия по водопонижению. В нескольких зонах пади Грязнуха были расчищены водоотводные канавы, сделана насыпь вдоль реки Ушаковки, проложены трубы под автомобильной дорогой.
подтопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске разрабатывают комплекс мер защиты от подтоплений
В Иркутске разрабатывают комплекс мер защиты от подтоплений
Общество, 23.11.2021
Ранее в городе приходилось вводить режим ЧС
В Бурятии полы в автобусах и такси могут начать мыть дважды в сутки
В Бурятии полы в автобусах и такси могут начать мыть дважды в сутки
Общество, 23.11.2021
Также необходимо проводить обработку в салоне
Чингис Ли впервые проведёт масштабные выступления в столицах
Чингис Ли впервые проведёт масштабные выступления в столицах
Общество, 23.11.2021
Эпатажный певец из Бурятии выступит в Москве и Санкт Петербурге в дни новогодних каникул
В Бурятии расширили список подлежащих обязательной вакцинации
В Бурятии расширили список подлежащих обязательной вакцинации
Общество, 23.11.2021
Документ подписал главный санврач Бурятии
В Бурятии проводят защитный ритуал невесты
В Бурятии проводят защитный ритуал невесты
Общество, 23.11.2021
В буддийских храмах республики проходит молебен, направленный на укрепление семейных отношений
Российский певец «в шоке» от красоты Бурятии
Российский певец «в шоке» от красоты Бурятии
Общество, 23.11.2021
Певец R.A.SVET, которому прочат большое будущее в шоу-бизнесе, выступит в Улан-Удэ
В Улан-Удэ началась заливка катков
В Улан-Удэ началась заливка катков
Общество, 23.11.2021
Первым зальют каток на Бурводе
В Сети обсуждали медлительный трап в улан-удэнском аэропорту
В Сети обсуждали медлительный трап в улан-удэнском аэропорту
Общество, 23.11.2021
Ситуацию объяснил лично гендиректор аэропорта «Байкал»
Питерское общество бурятской культуры провело День открытых дверей
Питерское общество бурятской культуры провело День открытых дверей
Общество, 23.11.2021
В северной столице прошла встреча выходцев из Бурятии  
В Улан-Удэ на спектакле «оживут» треугольники, линии и круги
В Улан-Удэ на спектакле «оживут» треугольники, линии и круги
Общество, 23.11.2021
Театр имени Бестужева покажет «Метаморфозы для детей и взрослых»
В Бурятии завоют сирены
В Бурятии завоют сирены
Общество, 23.11.2021
Состоится проверка системы оповещения
Бурятский художник выпустил коллаборацию с московским брендом одежды
Бурятский художник выпустил коллаборацию с московским брендом одежды
Общество, 23.11.2021
Презентацию лимитированной арт-коллекции посетили известные люди 
В Улан-Удэ детей со льда будут доставлять в полицию
В Улан-Удэ детей со льда будут доставлять в полицию
Общество, 23.11.2021
До 90% знаков о запрете выезда на лёд в городе горожане уничтожают
В Бурятии падает заболеваемость COVID-19
В Бурятии падает заболеваемость COVID-19
Общество, 23.11.2021
Число госпитализированных больных за сутки уменьшилось
Из желудка юной жительницы Бурятии вытащили клубок волос
Из желудка юной жительницы Бурятии вытащили клубок волос
Общество, 23.11.2021
Вредная привычка привела к хирургическому вмешательству 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^