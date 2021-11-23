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В Бурятии полы в автобусах и такси могут начать мыть дважды в сутки

В Бурятии полы в автобусах и такси могут начать мыть дважды в сутки
Общество,  Фото:из архива
Также необходимо проводить обработку в салоне

Управление Роспотребнадзора по Бурятии сообщило об изменениях, касающихся профилактики коронавируса.

- Издано постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О внесении изменений в постановление главного государственного санитарного врача от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика СОVID-19», которым продлено действие санитарно-эпидемиологических правил до 01.01.2024 г. Утверждён ряд требований, касающихся профилактики коронавируса, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.

Одно из них касается общественного транспорта. Те, кто занимается перевозкой пассажиров общественным транспортом городского, пригородного и местного сообщения (включая такси), должны обеспечить не реже двух раз в сутки с применением препаратов вирулицидного действия:

- обработку поверхностей пассажирского салона, с которыми происходит непосредственный контакт руками,

 - влажную уборку пола пассажирского салона.

Аналогичные требования касаются помещений железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов. Там также не реже двух раз в сутки необходима уборка пола и обработка поверхностей с применением препаратов вирулицидного действия.
коронавирус профилактика

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