Иркутские дартсмены завоевали 7 медалей чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Соревнования проходили среди спортсменов с ПОДА



Спортсмены Иркутской области завоевали семь медалей на чемпионате России по дартсу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), который с 13 по 16 ноября проходил в Челябинске. От региона в соревнованиях участвовали три человека: Надежда Иванова, Георгий Кудряшов и Леонид Семёнов.



Надежда Иванова одержала победу в дисциплине «Сектор 20». В паре со спортсменкой из Челябинской области Екатериной Рылиной Надежда Иванова стала серебряным призёром.



Георгий Кудряшов выиграл бронзовые медали в личном первенстве и в упражнениях «Большой раунд» и «Крикет». В паре Георгий Кудряшов и Леонид Семёнов стали вторыми. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

