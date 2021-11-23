Соревнования проходили среди спортсменов с ПОДА
Спортсмены Иркутской области завоевали семь медалей на чемпионате России по дартсу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), который с 13 по 16 ноября проходил в Челябинске. От региона в соревнованиях участвовали три человека: Надежда Иванова, Георгий Кудряшов и Леонид Семёнов.
Надежда Иванова одержала победу в дисциплине «Сектор 20». В паре со спортсменкой из Челябинской области Екатериной Рылиной Надежда Иванова стала серебряным призёром.
Георгий Кудряшов выиграл бронзовые медали в личном первенстве и в упражнениях «Большой раунд» и «Крикет». В паре Георгий Кудряшов и Леонид Семёнов стали вторыми. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутские дартсмены завоевали 7 медалей чемпионата России
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