В Бурятии назовут лауреатов премии по народному творчеству

Результаты станут известны 29 ноября



19 ноября в Бурятии состоялся общественный просмотр творческих работ соискателей государственной премии республики за заслуги в развитии народного творчества. На конкурс было заявлено 8 творческих коллективов и 12 физических лиц из столицы и районов РБ.



Просмотр творческих работ кандидатов прошёл в онлайн-формате. Решение общественного просмотра будет представлено на обсуждении комиссии при главе Бурятии 29 ноября.



Напомним, государственная премия РБ за заслуги в развитии народного творчества учреждается 1 раз в 2 года в целях государственной поддержки традиционной народной культуры и любительского искусства Бурятии. На соискание госпремии выдвигаются народные коллективы любительского художественного творчества и физические лица, внёсшие значительный вклад в изучение, сохранение и развитие народной художественной культуры, в пропаганду лучших традиций народного художественного творчества Бурятии. Государственная премия присуждается в размере 50 тысяч для физических лиц и 100 тысяч рублей для коллективов художественного творчества, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

