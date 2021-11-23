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Иркутяне стали интеллектуальными вице-чемпионами Европы

Иркутяне стали интеллектуальными вице-чемпионами Европы
Общество,  Фото:pixabay.com
Команда ИГУ стала призёром в двух дисциплинах студенческого кубка

Команда Иркутского государственного университета «Кудрявчик и Вахривка» стала вице-чемпионом кубка Европы среди студентов по основной дисциплине (аналог известной «Что? Где? Когда?») и игре «Эрудит-квартет». Интеллектуальные игры прошли в Минске в середине ноября.

В основной дисциплине команда ИГУ отыграла шесть туров, каждый из которых включал 15 вопросов — победитель в этой игре определяется по простому большинству правильных ответов. В результате, иркутяне немного уступили минской команде «Ядловец» и обошли сборную России-Украины «Пикси».

Другая дисциплина кубка Европы, в которой команда «Кудрявчик и Вахривка» взяла серебряные медали — «Эрудит-квартет», оказалась для них более драматической. По пути к финалу иркутяне отыграли два отборочных этапа, четвертьфинал и полуфинал.

- Мы выиграли все бои, за исключением финала — там нам чуть-чуть не хватило, поэтому немного обидно. Полуфинал мы играли с двумя белорусскими командами, которые впоследствии стали победителями двух дисциплин кубка, и одной командой из России, но плотная борьба была именно с белорусами. В финале мы опять встретились с двумя белорусскими командами и одной из самых сильных команд из России, которые стали чемпионами по дополнительной дисциплине, - рассказала игрок команды Александра Грушина.

Отметим, что на кубке также очень хорошие результаты показал один из игроков команды ИГУ — Егор Мамонтов. В «Своей игре» он дошёл до полуфинала и в итоговой рейтинговой таблице занял пятое место из 123 игроков (на ХХ студенческом чемпионате России, который прошёл в мае в Казани, Егор стал победителем «Своей игры»).

На кубок Европы команда ИГУ попала по итогам сезона, где выиграла в фестивале «Вышкафест» и стала одним из победителей XIX первенства Сибири.

В составе команды студенты ИГУ Егор Мамонтов, Вадим Ерошкин, Даниил Кузнецов, Александра Грушина, а также два легионера Андрей Багдуев (Москва) и Максим Дрофа (Новосибирск). Об этом сообщает управление информационной политики Иркутского госуниверситета.

Иркутск кубок Европы интеллектуальные игры студенты вузы

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