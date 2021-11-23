В Сети обсуждали медлительный трап в улан-удэнском аэропорту

Ситуацию объяснил лично гендиректор аэропорта «Байкал»



22 ноября в паблике ves_ulan_ude_ подписчики обсуждали медлительный трап в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ. Сзади его будто толкали два сотрудника. Происходящее несколько взволновало пассажиров.



- А если самолёт не заведётся?! Принцип будет такой же?! – саркастически поинтересовался автор видео.



В комментариях ситуацию объяснил директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. Выяснилось, что на видео запечатлели один из старых трапов, нуждающийся в новом аккумуляторе. Но материально-техническая база постепенно обновляется, добавил гендиректор аэропорта.



- В аэропорту «Байкал» восемь трапов, два из них новые, получены в 2021 году. Стоимость каждого нового трапа 3,8 млн. На видео один из старых трапов, на который мы сейчас закупаем новые аккумуляторы. Идёт анализ рынка и, к сожалению, процедура затянулась. В следующем году получаем ещё два новых трапа. Работаем над техническим перевооружением. Москва не сразу строилась, - прокомментировал Дмитрий Гармаев.



Также он пообещал разобраться с претензией ещё одного пользователя. Судя по всему, мужчина является частым пассажиром аэропорта «Байкал», но он так и не видел новых трапов: «Где новые? Постоянно этот старый трап. С куском линолеума, закрученный кучей саморезов».



- Трапы закупили в марте 2021, и они активно используются. Про линолеум сильно, разберёмся, - ответил Дмитрий Гармаев.

